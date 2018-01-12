Петербург проводил в последний путь основателя театральной премии «Арлекин»

В Северной столице на 70-м году жизни умер Евгений Ганеев.

Сегодня в Петербурге простились с Евгением Ганеевым. Он скончался после продолжительной болезни. В профессиональной среде Евгений Яковлевич считался признанным профессионалом, опытным продюсером и организатором театрального дела.



За его плечами руководство такими петербургскими коллективами как театр имени Ленсовета, «Мюзик-холл». В течение 12 лет он возглавлял детский музыкальный театр «Зазеркалье». Но одной из главных его заслуг коллеги считают основание российской национальной премии «Арлекин» и одноименного фестиваля. Евгения Ганеева похоронили на Смоленском кладбище.