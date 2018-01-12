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    Петербург проводил в последний путь основателя театральной премии «Арлекин». Санкт-Петербург, смерть, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербург проводил в последний путь основателя театральной премии «Арлекин»

    Петербург проводил в последний путь основателя театральной премии «Арлекин»

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    Петербург проводил в последний путь основателя театральной премии «Арлекин»

    Петербург проводил в последний путь основателя театральной премии «Арлекин»

      В Северной столице на 70-м году жизни умер Евгений Ганеев.

      Сегодня в Петербурге простились с Евгением Ганеевым. Он скончался после продолжительной болезни. В профессиональной среде Евгений Яковлевич считался признанным профессионалом, опытным продюсером и организатором театрального дела.

      За его плечами руководство такими петербургскими коллективами как театр имени Ленсовета, «Мюзик-холл». В течение 12 лет он возглавлял детский музыкальный театр «Зазеркалье». Но одной из главных его заслуг коллеги считают основание российской национальной премии «Арлекин» и одноименного фестиваля. Евгения Ганеева похоронили на Смоленском кладбище.

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