Подвел русский авось: почему рабочий получил смертельное отравление в Петербурге

Руководство
транспортно-логистической компании прокомментировало инцидент на производстве, в результате которого один сотрудник погиб, а двое других получили тяжелое отравление ядовитыми парами.
Рабочего, отравившегося ядовитыми парами на предприятии в Шушарах, перевели из реанимации. Сегодня об этом сообщил генеральный директор компании. Он также раскрыл некоторые подробности происшествия и показал место трагедии.
По словам Александра Альтшуллера, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. По нормативам, операторы не имели права спускаться внутрь резервуара, где хранилась дизельная присадка. Мойка подобных контейнеров осуществляется механизированным способом. Для этого на предприятии есть всё необходимое оборудование.
Александр Альтшуллер, генеральный директор компании: «Это называется русский авось. Несмотря на все запреты по поводу работы внутри танк-контейнеров, несмотря на то, что в наряд-заказе на работу было указано категорическое запрещение спускаться в танк-контейнер, эти двое спустились».
Напомним: 10 января во время работ по очистке резервуара с присадкой для дизтоплива один из сотрудников предприятия погиб. Другие, пытавшиеся вытащить его из бочки, также получили отравление. Оба находятся в НИИ скорой помощи. Расходы на лечение покрывает страховая компания. Семье погибшего будет оказана материальная поддержка.
По словам Александра Альтшуллера, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. По нормативам, операторы не имели права спускаться внутрь резервуара, где хранилась дизельная присадка. Мойка подобных контейнеров осуществляется механизированным способом. Для этого на предприятии есть всё необходимое оборудование.
Александр Альтшуллер, генеральный директор компании: «Это называется русский авось. Несмотря на все запреты по поводу работы внутри танк-контейнеров, несмотря на то, что в наряд-заказе на работу было указано категорическое запрещение спускаться в танк-контейнер, эти двое спустились».
Напомним: 10 января во время работ по очистке резервуара с присадкой для дизтоплива один из сотрудников предприятия погиб. Другие, пытавшиеся вытащить его из бочки, также получили отравление. Оба находятся в НИИ скорой помощи. Расходы на лечение покрывает страховая компания. Семье погибшего будет оказана материальная поддержка.
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