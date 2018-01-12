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    Гривна побила исторический антирекорд

    16 комментариев

    Гривна побила исторический антирекорд

    Гривна побила исторический антирекорд

    Гривна опустилась ниже исторического минимума по отношению к евро и рублю. Курс украинской валюты к доллару также близок к самым низким значениям за всю историю.

    Гривна пробила психологическую отметку, опустившись до соотношения 1 к 2 по отношению к рублю. Согласно данным на сайте украинского Национального банка (НБУ), за 10 рублей можно купить 4,99 гривны. Таким образом, гривна упала почти до двух рублей за единицу.

    Еще один антирекорд был установлен после того, как курс евро вырос за сутки на 21 копейку, превысив психологическую отметку в 34 гривны.

    Курс гривны к американскому доллару также находится у рекордно низких значений. По курсу украинского ЦБ один доллар стоит 28,44 гривны. На историческом минимуме в феврале 2015 года одна единица американской валюты стоила 30,01 гривны.

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