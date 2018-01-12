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    Автохам на Range Rover ударом ноги снес у петербурженки зеркало автомобиля. Санкт-Петербург, автомобили, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтохам на Range Rover ударом ноги снес у петербурженки зеркало автомобиля

    Автохам на Range Rover ударом ноги снес у петербурженки зеркало автомобиля

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    Автохам на Range Rover ударом ноги снес у петербурженки зеркало автомобиля

    Автохам на Range Rover ударом ноги снес у петербурженки зеркало автомобиля

    Автохам на Range Rover ударом ноги снес у петербурженки зеркало автомобиля

      В соцсетях появилось видео, иллюстрирующее всё чаще проявляющуюся «интеллигентную» и «терпимую» реакцию горожан на оплошности окружающих.

      На ролике, который анонимно разместила невольная участница событий, водитель внедорожника Range Rover с нескромными номерами 001 грубо подрезает автомобиль с видеорегистратором на Выборгском шоссе, вынуждая остановиться.

      Затем мужчина в спортивных штанах и кроссовках ударом ноги сбивает боковое зеркало машины автоледи, которая, похоже, недоглядела в него при перестроении.

      О том, что так учить невнимательных соседей по потоку — перебор, герою дорожной разборки объяснят уже в полиции. Разместившая видео девушка написала заявление в правоохранительные органы, приложив к документам видео и фото инцидента.

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