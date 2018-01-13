В цифровую эпоху «Чему и как учить?» — вопрос не праздный. Что предпринять России, чтобы не отстать? Зачем сфере, которая сеет «разумное, доброе, вечное», жесткая вертикаль?
По чьей вине наши учебники либо изобилуют ошибками, либо оказываются в центре скандалов? Следует ли отбирать электронные гаджеты не только во время сдачи ЕГЭ и насколько верен тезис о том, что советская школа воспитывала творцов, а нынешняя плодит потребителей? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с министром образования Ольгой Васильевой.
Об отсутствии единого образовательного пространства
У нас с вами есть единый государственный экзамен, но нет единого образовательного пространства. Так не бывает. То есть у нас есть единая для всех оценочная система знаний наших детей, а мы не знаем, что происходит в школах реально…
Не может быть самостийного принятия решения по образовательной программе… А цель очень простая. Мы с вами воспитываем наше будущее, и мы не можем его воспитывать без сознания того, как мы это делаем.
О натаскивании на ЕГЭ
Вот у нас есть то направление, по которому будем давать ЕГЭ, и все остальное не существует. Вот этого быть не должно. Вот это называется как раз долбежка, натаскивание.
О ситуации с кадрами в школах
По всей стране у нас 1% примерно дефицита. В крупных мегаполисах дефицита нет. Есть определенная проблема с сельскими школами, школами в отдаленных регионах.
О скандале с учебником истории
Товарищи, которые делали эти учебники, они, видимо, не очень хорошо знали, что происходит в историко-культурном стандарте, и, может быть, просто спешили, потому что нужно было успеть к новому учебному году, поэтому я допускаю разные вещи…
Об отношениях между семьей и школой
Я считаю, что родители должны быть в попечительском совете, должны помогать школе развиваться в смысле финансово-хозяйственном, и работа с детьми дополнительная — ради бога. Но вмешиваться в образование, я думаю, не стоит.
О преимуществах российской системы образования
56% наших детей, наших граждан имеют профессиональное среднее, профессиональное высшее образование. Значительно выше цифра, чем европейские. У нас около 5% детей, которые не имеют на сегодняшний день полного среднего образования. Там эти цифры доходят до 17%.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 15 января, сразу после «Итогов дня». НТВ.Ru опубликует полную видеоверсию интервью с Ольгой Васильевой.
Об отсутствии единого образовательного пространства
У нас с вами есть единый государственный экзамен, но нет единого образовательного пространства. Так не бывает. То есть у нас есть единая для всех оценочная система знаний наших детей, а мы не знаем, что происходит в школах реально…
Не может быть самостийного принятия решения по образовательной программе… А цель очень простая. Мы с вами воспитываем наше будущее, и мы не можем его воспитывать без сознания того, как мы это делаем.
О натаскивании на ЕГЭ
Вот у нас есть то направление, по которому будем давать ЕГЭ, и все остальное не существует. Вот этого быть не должно. Вот это называется как раз долбежка, натаскивание.
О ситуации с кадрами в школах
По всей стране у нас 1% примерно дефицита. В крупных мегаполисах дефицита нет. Есть определенная проблема с сельскими школами, школами в отдаленных регионах.
О скандале с учебником истории
Товарищи, которые делали эти учебники, они, видимо, не очень хорошо знали, что происходит в историко-культурном стандарте, и, может быть, просто спешили, потому что нужно было успеть к новому учебному году, поэтому я допускаю разные вещи…
Об отношениях между семьей и школой
Я считаю, что родители должны быть в попечительском совете, должны помогать школе развиваться в смысле финансово-хозяйственном, и работа с детьми дополнительная — ради бога. Но вмешиваться в образование, я думаю, не стоит.
О преимуществах российской системы образования
56% наших детей, наших граждан имеют профессиональное среднее, профессиональное высшее образование. Значительно выше цифра, чем европейские. У нас около 5% детей, которые не имеют на сегодняшний день полного среднего образования. Там эти цифры доходят до 17%.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 15 января, сразу после «Итогов дня». НТВ.Ru опубликует полную видеоверсию интервью с Ольгой Васильевой.
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