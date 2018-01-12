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    Беглов доложил Путину о ситуации на северо-западе России. Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБеглов доложил Путину о ситуации на северо-западе России

    Беглов доложил Путину о ситуации на северо-западе России

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    Беглов доложил Путину о ситуации на <nobr>северо-западе</nobr> России

    Беглов доложил Путину о ситуации на северо-западе России

    Беглов доложил Путину о ситуации на <nobr>северо-западе</nobr> России

      Решение социально-экономических проблем на северо-западе России обсудил сегодня Владимир Путин со своим новым полпредом в регионе Александром Бегловым.

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      Президент поинтересовался положением дел. Беглов особо остановился на выполнении майских указов. По его словам, пока полностью не решена проблема с местами в детских садах, с работой перинатальных центров, а также с переселением из аварийного фонда.

      Александр Беглов: «Здесь работы очень много, Владимир Владимирович, и здесь тоже есть определенные отставания. Надо ускорять, усиливать, создавать условия, чтобы исполнительная власть и муниципалы решали этот вопрос. Будем над этим работать».

      Владимир Путин: «Главное, чтобы все региональные команды, как я уже говорил, работали эффективно над решением вопросов, о которых вы сказали. Их на самом деле больше, но я очень рассчитываю на то, что вы критически будете подходить к реалиям, с которыми люди сталкиваются на местах, и будете нацеливать соответствующие структуры власти — муниципальные, региональные — на решение этих вопросов».

      Президент назначил Александра Беглова полпредом в Северо-Западном федеральном округе 25 декабря.

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