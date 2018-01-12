Посол США в Нидерландах опозорился на первой пресс‐конференции

Журналисты устроили публичную порку новому послу США в Нидерландах. Питер Хукстра оконфузился на первой же
пресс-конференции, которую провел по случаю назначения.
Репортеры припомнили послу его высказывания трехлетней давности, когда он утверждал, что в Нидерландах сжигают не только машины, но даже политиков. Также, по его словам, там есть некие «закрытые зоны». Дипломата настоятельно попросили пояснить, что именно он имел в виду.
Допрос продолжался пять минут, но результатов не дал. Дипломат сопел, мычал, переминался с ноги на ногу, но категорически отказывался давать пояснения. Напоследок голландцы посоветовали послу внимательно прочитать цитату второго президента США Джона Адамса, высеченную на камине: «Пусть лишь честный и мудрый человек правит под этой крышей».
Допрос продолжался пять минут, но результатов не дал. Дипломат сопел, мычал, переминался с ноги на ногу, но категорически отказывался давать пояснения. Напоследок голландцы посоветовали послу внимательно прочитать цитату второго президента США Джона Адамса, высеченную на камине: «Пусть лишь честный и мудрый человек правит под этой крышей».
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