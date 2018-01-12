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15 января, 10:00
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
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    Посол США в Нидерландах опозорился на первой пресс‐конференции. дипломатия, журналистика, курьезы, Нидерланды, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосол США в Нидерландах опозорился на первой пресс‐конференции

    Посол США в Нидерландах опозорился на первой пресс‐конференции

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    Посол США в Нидерландах опозорился на первой пресс‐конференции

    Посол США в Нидерландах опозорился на первой пресс‐конференции

    Посол США в Нидерландах опозорился на первой пресс‐конференции

      Журналисты устроили публичную порку новому послу США в Нидерландах. Питер Хукстра оконфузился на первой же пресс-конференции, которую провел по случаю назначения.

      Репортеры припомнили послу его высказывания трехлетней давности, когда он утверждал, что в Нидерландах сжигают не только машины, но даже политиков. Также, по его словам, там есть некие «закрытые зоны». Дипломата настоятельно попросили пояснить, что именно он имел в виду.

      Допрос продолжался пять минут, но результатов не дал. Дипломат сопел, мычал, переминался с ноги на ногу, но категорически отказывался давать пояснения. Напоследок голландцы посоветовали послу внимательно прочитать цитату второго президента США Джона Адамса, высеченную на камине: «Пусть лишь честный и мудрый человек правит под этой крышей».

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