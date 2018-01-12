Компания-перевозчик выплатит компенсации пострадавшим в ДТП на юге Петербурга

Следственный комитет начал проверку по факту аварии с маршруткой в Колпинском районе. В ДТП пострадали 12 человек.
Около 14:30 на пересечении Софийской улицы и Колпинского шоссе автобус ПАЗ врезался в стоявшую в правой полосе фуру. В результате травмы получили почти все пассажиры, пятеро из них сейчас проходят обследование в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Также вертолетом Национальной службы санавиации в больницу МЧС на улице Оптиков с тяжелыми сочетанными травмами эвакуирован водитель автобуса. Он предположительно и является виновником аварии.
Водитель большегруза при столкновении не пострадал. Шофер уже дал первые объяснения полицейским. По его словам, он остановился, чтобы проверить состояние колес прицепа, включил аварийную сигнализацию и выставил соответствующий знак.
В осмотре места происшествия приняли участие следователи и эксперты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Внутреннее расследование ведут и представители перевозчика.
В компании «Питер-авто» уже заявили, что автобус был исправен. При этом пассажирам маршрутки обещали компенсировать расходы на лечение и выплатить страховку. Для родственников пострадавших открыта горячая линия (812)
622–18-40.
Также вертолетом Национальной службы санавиации в больницу МЧС на улице Оптиков с тяжелыми сочетанными травмами эвакуирован водитель автобуса. Он предположительно и является виновником аварии.
Водитель большегруза при столкновении не пострадал. Шофер уже дал первые объяснения полицейским. По его словам, он остановился, чтобы проверить состояние колес прицепа, включил аварийную сигнализацию и выставил соответствующий знак.
В осмотре места происшествия приняли участие следователи и эксперты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Внутреннее расследование ведут и представители перевозчика.
В компании «Питер-авто» уже заявили, что автобус был исправен. При этом пассажирам маршрутки обещали компенсировать расходы на лечение и выплатить страховку. Для родственников пострадавших открыта горячая линия (812)
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