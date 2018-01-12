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    Компания-перевозчик выплатит компенсации пострадавшим в ДТП на юге Петербурга

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    Компания-перевозчик выплатит компенсации пострадавшим в ДТП на юге Петербурга

    <nobr>Компания-перевозчик</nobr> выплатит компенсации пострадавшим в ДТП на юге Петербурга

    Следственный комитет начал проверку по факту аварии с маршруткой в Колпинском районе. В ДТП пострадали 12 человек.

    Около 14:30 на пересечении Софийской улицы и Колпинского шоссе автобус ПАЗ врезался в стоявшую в правой полосе фуру. В результате травмы получили почти все пассажиры, пятеро из них сейчас проходят обследование в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

    Также вертолетом Национальной службы санавиации в больницу МЧС на улице Оптиков с тяжелыми сочетанными травмами эвакуирован водитель автобуса. Он предположительно и является виновником аварии.

    Водитель большегруза при столкновении не пострадал. Шофер уже дал первые объяснения полицейским. По его словам, он остановился, чтобы проверить состояние колес прицепа, включил аварийную сигнализацию и выставил соответствующий знак.

    В осмотре места происшествия приняли участие следователи и эксперты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Внутреннее расследование ведут и представители перевозчика.

    В компании «Питер-авто» уже заявили, что автобус был исправен. При этом пассажирам маршрутки обещали компенсировать расходы на лечение и выплатить страховку. Для родственников пострадавших открыта горячая линия (812) 622–18-40.

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