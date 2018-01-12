Отважная свинья отбила сородича у мясника: видео

В Китае храбрая свинья набросилась на мясника, когда тот собирался разделать ножом ее сородича. Инцидент попал на видео.

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Китай

Судя по кадрам, два мясника уже наточили ножи и практически положили на стол отчаянно визжавшую свинью, но тут ей на помощь пришла более крупная хрюшка.



Она кинулась на мясников, оттолкнув их от сородича, так что они отскочили в испуге, выронив из рук животное. Затем свинья подошла к спасенному, и они потерлись пятачками. Что произошло с животными дальше, не уточняется.