Активистка FEMEN показала грудь президенту Чехии

Już prezydent #Zeman miał oddać swój głos, gdy w lokalu wyborczym pojawiła się półnaga kobieta i przeszkodziła mu w pierwszym podejściu.



Chyba zdjęcie 2018 roku w #Czechy, dzięki @milanjaros09



pic.twitter.com/XhbQEyX6P7 — Martyna Wasiuta (@czeska_polityka) 12 января 2018 г.

Инцидент произошел на избирательном участке в Праге. Женщина пыталась сорвать голосование действующего главы государства на выборах президента. Судя по видео, которое появилось с соцсетях, охрана первого лица среагировала молниеносно: напавшую оттолкнули и повалили на пол. После задержания женщины Земан вернулся на избирательный участок, после чего заявил, что для него является большой честью атака FEMEN.Голосование в рамках первого тура выборов президента республики стартовало в пятницу в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Гражданам Чехии предстоит выбрать президента из девяти кандидатов. Согласно результатам опросов, основными претендентами на пост главы государства являются Земан и бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош. Президент Чехии избирается сроком на пять лет.