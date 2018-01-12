Активистка FEMEN показала грудь президенту Чехии

Участница скандально известного движения FEMEN в одних джинсах атаковала президента Чехии Милоша Земана.
Инцидент произошел на избирательном участке в Праге. Женщина пыталась сорвать голосование действующего главы государства на выборах президента. Судя по видео, которое появилось с соцсетях, охрана первого лица среагировала молниеносно: напавшую оттолкнули и повалили на пол. После задержания женщины Земан вернулся на избирательный участок, после чего заявил, что для него является большой честью атака FEMEN.
Голосование в рамках первого тура выборов президента республики стартовало в пятницу в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Гражданам Чехии предстоит выбрать президента из девяти кандидатов. Согласно результатам опросов, основными претендентами на пост главы государства являются Земан и бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош. Президент Чехии избирается сроком на пять лет.
Titz him! 🐐🐐#zeman #nude #tits pic.twitter.com/P4E3yqACzK— ⓣⓞⓜⓐⓢ ⓟⓕⓛⓐⓝⓩⓔⓡ 🆚 🌍 (@gizmax) 12 января 2018 г.
Już prezydent #Zeman miał oddać swój głos, gdy w lokalu wyborczym pojawiła się półnaga kobieta i przeszkodziła mu w pierwszym podejściu.— Martyna Wasiuta (@czeska_polityka) 12 января 2018 г.
Chyba zdjęcie 2018 roku w #Czechy, dzięki @milanjaros09
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Ukrainian sextremist Angelina Diash has attacked Czech president Miloš Zeman during his voting in a polling station in Prague. #Volby2018 #femen #Zeman #Putin pic.twitter.com/9PMhXoCZuV— Události Brno (@UdalostiBrno) 12 января 2018 г.
Голосование в рамках первого тура выборов президента республики стартовало в пятницу в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Гражданам Чехии предстоит выбрать президента из девяти кандидатов. Согласно результатам опросов, основными претендентами на пост главы государства являются Земан и бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош. Президент Чехии избирается сроком на пять лет.
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