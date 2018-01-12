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15 января, 10:00
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    Активистка FEMEN показала грудь президенту Чехии

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2018, David W Cerny
    Активистка FEMEN показала грудь президенту Чехии

    Активистка FEMEN показала грудь президенту Чехии

    Активистка FEMEN показала грудь президенту Чехии
  • Фото: Reuters © 2018, David W Cerny

    • Участница скандально известного движения FEMEN в одних джинсах атаковала президента Чехии Милоша Земана.

    Инцидент произошел на избирательном участке в Праге. Женщина пыталась сорвать голосование действующего главы государства на выборах президента. Судя по видео, которое появилось с соцсетях, охрана первого лица среагировала молниеносно: напавшую оттолкнули и повалили на пол. После задержания женщины Земан вернулся на избирательный участок, после чего заявил, что для него является большой честью атака FEMEN.











    Голосование в рамках первого тура выборов президента республики стартовало в пятницу в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Гражданам Чехии предстоит выбрать президента из девяти кандидатов. Согласно результатам опросов, основными претендентами на пост главы государства являются Земан и бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош. Президент Чехии избирается сроком на пять лет.

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