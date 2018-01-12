МИД сообщил о нападениях шведа на российское посольство в Стокгольме

МИД РФ заявил решительный протест временному поверенному в делах Швеции Тубиасу Лоренцону в связи с отсутствием реакции на действия, предпринятые местным жителем в отношении российского посольства.
Как сообщается на сайте МИД РФ, действия гражданина Швеции Л. Карнюшина приобретают все более агрессивный характер. Так, 6 января он проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража торгового представительства. Через два дня Карнюшин на грузовом автомобиле повредил главные ворота административного здания торгпредства, а 10 января Карнюшин незаконно проник на территорию посольства. В тот же день он повредил элементы системы видеонаблюдения, установленной на территории торгпредства. После каждого инцидента Карнюшина задерживали шведские полицейские, а затем отпускали.
Из сообщения МИД РФ: «12 января в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в Российской Федерации Лоренцон. Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Карнюшина в отношении посольства и торгового представительства России в Швеции».
В дипведомстве подчеркнули, что действия Карнюшина угрожали жизни и здоровью сотрудников дипломатических миссий и членов их семей. В этой связи Москва потребовала от шведской стороны оперативно принять меры по защите дипломатических представительств России.
Из сообщения МИД РФ: «12 января в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в Российской Федерации Лоренцон. Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Карнюшина в отношении посольства и торгового представительства России в Швеции».
В дипведомстве подчеркнули, что действия Карнюшина угрожали жизни и здоровью сотрудников дипломатических миссий и членов их семей. В этой связи Москва потребовала от шведской стороны оперативно принять меры по защите дипломатических представительств России.
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