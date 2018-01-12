Восковой Трамп появился у посольства США в Лондоне: видео

У посольства США в Лондоне установили восковую фигуру главы Белого дома Дональда Трампа, ранее отказавшегося от поездки в Великобританию.
Фотодоказательство опубликовал в своем Twitter Музей мадам Тюссо. В подписи к снимку сообщается, что работники дипмиссии были немало удивлены «встрече» с американским лидером.
Музей мадам Тюссо: «Трамп отменил свой визит, но мы опередили его! Конечно, это было неожиданно для рабочих посольства».
Ранее Трамп подтвердил, что его визит в Лондон отменяется. По его словам, решение не ехать в Великобританию вызвано нежеланием разрезать ленточку на церемонии открытия нового здания посольства США в британской столице. Как отметил Трамп, перенос посольства — это «плохая сделка», которая была утверждена его предшественником Бараком Обамой.
The Guardian сообщила, что истиной причиной отмены визита Трампа стали опасения серьезных протестов против него во время пребывания в Великобритании.
Вместо президента новое американское посольство в Лондоне, как ожидается, откроет госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Музей мадам Тюссо: «Трамп отменил свой визит, но мы опередили его! Конечно, это было неожиданно для рабочих посольства».
Trump cancelled his visit so we stepped in! It was certainly a surprise for the workmen at the Embassy. #TrumpVisit pic.twitter.com/L9Olk22XMm— Madame Tussauds (@MadameTussauds) 12 января 2018 г.
Ранее Трамп подтвердил, что его визит в Лондон отменяется. По его словам, решение не ехать в Великобританию вызвано нежеланием разрезать ленточку на церемонии открытия нового здания посольства США в британской столице. Как отметил Трамп, перенос посольства — это «плохая сделка», которая была утверждена его предшественником Бараком Обамой.
The Guardian сообщила, что истиной причиной отмены визита Трампа стали опасения серьезных протестов против него во время пребывания в Великобритании.
Вместо президента новое американское посольство в Лондоне, как ожидается, откроет госсекретарь Рекс Тиллерсон.
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