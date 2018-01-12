Пёс <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пёс 16+
15 января, 10:00
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
    •  
    Восковой Трамп появился у посольства США в Лондоне: видео. Великобритания, Лондон, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВосковой Трамп появился у посольства США в Лондоне: видео

    Восковой Трамп появился у посольства США в Лондоне: видео

    комментировать
    • Фото: @MadameTussauds / twitter.com
    Восковой Трамп появился у посольства США в Лондоне: видео

    Восковой Трамп появился у посольства США в Лондоне: видео

    Восковой Трамп появился у посольства США в Лондоне: видео
    • Фото: @MadameTussauds / twitter.com

      • У посольства США в Лондоне установили восковую фигуру главы Белого дома Дональда Трампа, ранее отказавшегося от поездки в Великобританию.

      Фотодоказательство опубликовал в своем Twitter Музей мадам Тюссо. В подписи к снимку сообщается, что работники дипмиссии были немало удивлены «встрече» с американским лидером.

      Музей мадам Тюссо: «Трамп отменил свой визит, но мы опередили его! Конечно, это было неожиданно для рабочих посольства».




      Ранее Трамп подтвердил, что его визит в Лондон отменяется. По его словам, решение не ехать в Великобританию вызвано нежеланием разрезать ленточку на церемонии открытия нового здания посольства США в британской столице. Как отметил Трамп, перенос посольства — это «плохая сделка», которая была утверждена его предшественником Бараком Обамой.

      The Guardian сообщила, что истиной причиной отмены визита Трампа стали опасения серьезных протестов против него во время пребывания в Великобритании.

      Вместо президента новое американское посольство в Лондоне, как ожидается, откроет госсекретарь Рекс Тиллерсон.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru