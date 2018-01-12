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15 января, 10:00
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    Пропавшую 15 лет назад белоруску нашли в монастыре в России

    2 комментария
    • Фото: uvd-mo.gov.by
    Пропавшую 15 лет назад белоруску нашли в монастыре в России

    Пропавшую 15 лет назад белоруску нашли в монастыре в России

    Пропавшую 15 лет назад белоруску нашли в монастыре в России
  • Фото: uvd-mo.gov.by

    • Белорусская милиция отыскала пропавшую 15 лет назад белоруску в монастыре во Владимирской области.

    Как сообщили в УВД Минского облисполкома, «сотрудниками розыска спустя 15 лет найдена Валентина Калюта 1975 года рождения».

    Известно, что в 2003 году девушка уехала в РФ и пропала. На данный момент установлено, что она находится во Владимирской области в женском монастыре. Как отметили в минской милиции, «криминальных обстоятельств, связанных с пропажей девушки, не установлено». Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

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