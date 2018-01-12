Пропавшую 15 лет назад белоруску нашли в монастыре в России

Белорусская милиция отыскала пропавшую 15 лет назад белоруску в монастыре во Владимирской области.

Как сообщили в УВД Минского облисполкома, «сотрудниками розыска спустя 15 лет найдена Валентина Калюта 1975 года рождения».



Известно, что в 2003 году девушка уехала в РФ и пропала. На данный момент установлено, что она находится во Владимирской области в женском монастыре. Как отметили в минской милиции, «криминальных обстоятельств, связанных с пропажей девушки, не установлено». Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.