«Аэрофлот» подаст в суд на жену Аршавина из-за задержки рейса

В «Аэрофлоте» сообщили о планах обратиться в суд после скандала с участием жены футболиста Андрея Аршавина. В компании сообщили, что потребуют компенсации расходов, связанных с задержкой рейса и дополнительным обслуживанием воздушного судна в Шереметьево.
Пресс-служба «Аэрофлота»: «Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более 100 пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алма-Ату 6 января 2018 года. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету».
Также отмечается, что авиаперевозчик понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. К ним относятся буксировка воздушного судна, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Напомним, жену Аршавина вместе с детьми сняли с рейса Москва — Алма-Ата во время новогодних каникул. Перевозчик обвинил женщину в том, что она пыталась пересадить няню ребенка из экономкласса в бизнес-класс без доплаты, при этом отказалась занять свое место, когда лайнер начал движение.
Сама Алиса в эксклюзивном интервью НТВ рассказала, что ее сняли якобы за то, что она хотела сменить ребенку подгузник. По данным «Аэрофлота», Аршавина называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. 10 января в ведомстве проинформировали, что жена футболиста никогда не работала в спецслужбах.
О том, что Алиса Аршавина представлялась сотрудником ФСБ, рассказала и казахстанская модель Ольга Семёнова. Недавно в Сети появилось видео, где она обнимается с Андреем Аршавиным, и теперь, по словам Семёновой, супруга футболиста грозит отрезать ей пальцы и подбросить наркотики.
Также отмечается, что авиаперевозчик понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. К ним относятся буксировка воздушного судна, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Напомним, жену Аршавина вместе с детьми сняли с рейса Москва — Алма-Ата во время новогодних каникул. Перевозчик обвинил женщину в том, что она пыталась пересадить няню ребенка из экономкласса в бизнес-класс без доплаты, при этом отказалась занять свое место, когда лайнер начал движение.
Сама Алиса в эксклюзивном интервью НТВ рассказала, что ее сняли якобы за то, что она хотела сменить ребенку подгузник. По данным «Аэрофлота», Аршавина называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. 10 января в ведомстве проинформировали, что жена футболиста никогда не работала в спецслужбах.
О том, что Алиса Аршавина представлялась сотрудником ФСБ, рассказала и казахстанская модель Ольга Семёнова. Недавно в Сети появилось видео, где она обнимается с Андреем Аршавиным, и теперь, по словам Семёновой, супруга футболиста грозит отрезать ей пальцы и подбросить наркотики.
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