Петербургским «Лицедеям» предлагают платить за аренду миллионы рублей

Собственник помещений знаменитого театра изменил условия договора аренды. И теперь ее стоимость начнет расти в геометрической прогрессии. Фактически клоунов выживают из здания.

Единственный в Петербурге театр клоунады «Лицедеи» в юбилейный 50-й год существования снова оказался на грани выселения. Известных на весь мир артистов продолжает выживать из здания компания, владеющая помещениями театра.



Хотя изначально, по распоряжению еще губернатора Владимира Яковлева, дом на улице Льва Толстого, построенный с обременением, появился исключительно благодаря «Лицедеям».



По словам артистов, на этот раз собственник в одностороннем порядке изменил условия договора аренды площадки сроком на 50 лет. Если раньше театр платил 160 тысяч рублей в месяц, то по новым правилам эта сумма каждый год увеличивается в геометрической прогрессии.



Уже через пять лет месячная плата за аренду может достигнуть немыслимых 17 миллионов. Для знаменитого театра это фактически приговор.



Виктор Соловьёв, художественный руководитель театра «Лицедеи»: «Такие вещи происходят в культурной столице, когда администрация города вообще абстрагировалась, как будто это какой-то овощной ларек. Она просто абстрагировалась и нет ее».



Юридическая клоунада с договорами удивляет «Лицедеев» еще и потому, что площадка занимает всего 7 процентов от общей площади здания. Не превратиться в уличный театр помогли бы суды, но 10 января апелляционная жалоба коллектива осталась без удовлетворения.



Никакой поддержки со стороны нынешних городских властей артисты также не ощущают и опасаются, что на месте уникальной площадки в конечном счете может появиться мебельный салон. А пока «Лицедеи» продолжают надеяться на вышестоящую инстанцию, чтобы обжаловать и последнее решение суда.