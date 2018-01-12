Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсантов в Сирии

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии прошла спецоперация по поиску и уничтожению боевиков, которые обстреляли авиабазу Хмеймим 31 декабря.
В ведомстве уточнили, что место базирования террористов обнаружили неподалеку от западной границы провинции Идлиб.
Минобороны РФ: «На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб».
За базой террористов установили «непрерывное наблюдение российскими беспилотными средствами».
Минобороны РФ: «Были назначены высокоточные средства поражения. По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена».
Российские военные уничтожили группу боевиков, устроившую минометный обстрел базы Хмеймим, ударом высокоточного боеприпаса «Краснополь».
Кроме того, в провинции Идлиб обнаружили место, где террористы собирали и хранили ударные беспилотные средства самолетного типа, сообщает РИА Новости. Они также были уничтожены.
Минобороны РФ: «Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса „Краснополь“ склад беспилотников уничтожен».
В операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии. Напомним, при атаке боевиков 31 декабря на авиабазу Хмеймим погибли двое российских военнослужащих.
Минобороны РФ: «На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб».
За базой террористов установили «непрерывное наблюдение российскими беспилотными средствами».
Минобороны РФ: «Были назначены высокоточные средства поражения. По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена».
Российские военные уничтожили группу боевиков, устроившую минометный обстрел базы Хмеймим, ударом высокоточного боеприпаса «Краснополь».
Кроме того, в провинции Идлиб обнаружили место, где террористы собирали и хранили ударные беспилотные средства самолетного типа, сообщает РИА Новости. Они также были уничтожены.
Минобороны РФ: «Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса „Краснополь“ склад беспилотников уничтожен».
В операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии. Напомним, при атаке боевиков 31 декабря на авиабазу Хмеймим погибли двое российских военнослужащих.
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