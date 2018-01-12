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    Война была неизбежной: как жители севера и юга Кореи превратились в непримиримых врагов. войны и вооруженные конфликты, история, Северная Корея, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВойна была неизбежной: как жители севера и юга Кореи превратились в непримиримых врагов

    Война была неизбежной: как жители севера и юга Кореи превратились в непримиримых врагов

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    Война была неизбежной: как жители севера и юга Кореи превратились в непримиримых врагов

    Война была неизбежной: как жители севера и юга Кореи превратились в непримиримых врагов

    Война была неизбежной: как жители севера и юга Кореи превратились в непримиримых врагов

      Дорога к примирению Северной и Южной Кореи может открыться на спортивных дорожках: страны планируют выставить на Олимпиаду объединенные сборные по бобслею и хоккею. Кроме того, из-за Игр Сеул перенес военные учения с США. А Пхеньян ожидаемо призвал южного соседа и вовсе отказаться от военного сотрудничества с американцами. Сделать это не так-то просто, о чем говорит вся история противостояния севера и юга.

      Начало разделения Кореи на север и юг можно было бы назвать историческим анекдотом, вот только финал оказался совсем не смешным. 1945 год, август. Япония подписала капитуляцию, части японской армии на Корейском полуострове тоже готовы сложить оружие и сдаться. Вопрос — кому?

      Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН: «Надо было срочно придумать план послевоенного раздела мира, и в итоге два американских полковника получили карту Дальнего Востока и полчаса времени, а также задание придумать что-нибудь. История раздела Кореи — это очень хороший пример того, что бывает, когда два малокомпетентных специалиста выполняют задание на отвяжись за полчаса до дедлайна».

      Они просто провели линию по 38-й параллели — дескать, это временная мера. На севере японцы пускай сдают оружие русским, а на юге — американцам. Вообще-то, американские войска в освобождении Кореи никакого участия не принимали, здесь японцев разгромил Советский Союз, но Сталин не хотел ссориться с союзниками, позволил им занять Сеул и все, что южнее. Предполагалось провести всеобщие выборы, после которых Корея станет единой страной.

      Евгений Ким: «Ситуация в 1945 году была такая, что, если бы корейцам тогда самим дали выбрать тот строй, который они хотели, они бы выбрали социализм. Это признавали и американцы, были доклады. Поэтому для США был невыгоден такой расклад дел. А им нужно было там закрепиться».

      В итоге на юге коммунистическую партию Кореи к выборам не пустили, а север итоги такого голосования не признал. Один народ — две страны, две столицы — Сеул и Пхеньян. Война была неизбежной.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.

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