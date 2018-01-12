Жизнь взаймы: пенсионерам из Ленобласти не возвращают украденные сотрудницами почты пенсии

Жители Ленобласти три года не могут добиться справедливости, после того как сотрудник «Почты России» от имени ветеранов оформил ссуду на их же пенсии в банке «Открытие».
10 тысяч рублей — это кредит, который внезапно появился у 80-летних пенсионеров. А бумажные кипы — хронология трехлетней борьбы с почтой и банком. Вот только похожие кредитные истории продолжают повторяться.
Людмила Кириллова, дочь пострадавших пенсионеров: «По-моему, это очевидно: если меняются конкретные виновные и обвиняемые, а всё продолжает происходить дальше с теми же участниками („Почтой России“ и банком „Открытие“), то причина в чем-то другом. Значит истинных организаторов и виновных всё-таки не находят».
Сами ветераны поначалу даже и не верили, что их деньги могут просто украсть. Николай Васильевич с трудом подбирает слова. 14 лет он работал после выхода на пенсию, копил на лечение жены. И даже представить не мог, с чем столкнется в свои 86 лет.
Николай Жучков, пострадавший пенсионер: «Я обратился, чтобы снять эти деньги. Жене нужно было 400 тысяч. У нее был инсульт и перелом шейки бедра. Я пошел на почту, начал требовать эти деньги. Мне сказали, что счет есть, а денег на счету нет. Написал заявление в полицию, вернулся, а на почте внезапно появились деньги. Но всего 37 тысяч 600 рублей. Сумма в 10 раз меньше вклада. В банке отвечают: нет приговора, нет денег. Но виновных осудили, а сбережения не вернули до сих пор».
От «Почты России» телекомпании НТВ не удалось получить комментариев. А в банке «Открытие» считают, что возмещение ущерба — их добровольная инициатива.
Из ответа банка «Открытие»: «Банк „Открытие“ не имеет отношения к мошенническим действиям бывших сотрудников отделений „Почты России“ в поселке Стеклянном и деревне Лесколово <...> Банк принял самостоятельное инициативное решение о компенсации <...>. Выплаты производились по результатам проведенного служебного расследования».
Как отмечает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, история, развивающаяся по стандартному лекалу, повторялась сразу в нескольких населенных пунктах Ленобласти: поселках Стеклянное, Виллози, деревне Лесколово, Сосновом Бору и Кингисеппе.
Людмила Кириллова, дочь пострадавших пенсионеров: «По-моему, это очевидно: если меняются конкретные виновные и обвиняемые, а всё продолжает происходить дальше с теми же участниками („Почтой России“ и банком „Открытие“), то причина в чем-то другом. Значит истинных организаторов и виновных всё-таки не находят».
Сами ветераны поначалу даже и не верили, что их деньги могут просто украсть. Николай Васильевич с трудом подбирает слова. 14 лет он работал после выхода на пенсию, копил на лечение жены. И даже представить не мог, с чем столкнется в свои 86 лет.
Николай Жучков, пострадавший пенсионер: «Я обратился, чтобы снять эти деньги. Жене нужно было 400 тысяч. У нее был инсульт и перелом шейки бедра. Я пошел на почту, начал требовать эти деньги. Мне сказали, что счет есть, а денег на счету нет. Написал заявление в полицию, вернулся, а на почте внезапно появились деньги. Но всего 37 тысяч 600 рублей. Сумма в 10 раз меньше вклада. В банке отвечают: нет приговора, нет денег. Но виновных осудили, а сбережения не вернули до сих пор».
От «Почты России» телекомпании НТВ не удалось получить комментариев. А в банке «Открытие» считают, что возмещение ущерба — их добровольная инициатива.
Из ответа банка «Открытие»: «Банк „Открытие“ не имеет отношения к мошенническим действиям бывших сотрудников отделений „Почты России“ в поселке Стеклянном и деревне Лесколово <...> Банк принял самостоятельное инициативное решение о компенсации <...>. Выплаты производились по результатам проведенного служебного расследования».
Как отмечает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, история, развивающаяся по стандартному лекалу, повторялась сразу в нескольких населенных пунктах Ленобласти: поселках Стеклянное, Виллози, деревне Лесколово, Сосновом Бору и Кингисеппе.
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