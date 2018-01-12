Новый фильм Ридли Скотта снова оказался в центре скандала

Многострадальный фильм Ридли Скотта снова оказался в центре скандала. Речь идет о картине «Все деньги мира», из которой режиссер вырезал Кевина Спейси после того, как актера обвинили в домогательствах, и заменил его на другого исполнителя главной роли.
Из-за этого пришлось переснимать и эпизоды с участием других артистов.
Как стало известно, Марк Уолберг получил за пересъемку 1,5 миллиона долларов, а его партнерша Мишель Уильямс — всего около 1000 доларов. Обоих артистов представляет одно агентство, но выгодные условия выторговали только для Уолберга.
Многие сочли это очередным фактом дискриминации женщин. И это на фоне волны скандалов с домогательствами, после того, как весь Голливуд встал на защиту актрис.
Кстати, в рейтинге Forbes самых переоцененных актеров, то есть тех, кто получает большие гонорары, а фильмы с их участием высокими сборами похвастаться не могут, именно Марк Уолберг находится на первом месте.
Многие сочли это очередным фактом дискриминации женщин. И это на фоне волны скандалов с домогательствами, после того, как весь Голливуд встал на защиту актрис.
Кстати, в рейтинге Forbes самых переоцененных актеров, то есть тех, кто получает большие гонорары, а фильмы с их участием высокими сборами похвастаться не могут, именно Марк Уолберг находится на первом месте.
Комментарии