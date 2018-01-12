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    Новый фильм Ридли Скотта снова оказался в центре скандала. Голливуд, знаменитости, кино, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовый фильм Ридли Скотта снова оказался в центре скандала

    Новый фильм Ридли Скотта снова оказался в центре скандала

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    • Кадр из фильма «Все деньги мира», реж. Ридли Скотт, 2017г., «Imperative Entertainment»
    Новый фильм Ридли Скотта снова оказался в центре скандала

    Новый фильм Ридли Скотта снова оказался в центре скандала

    Новый фильм Ридли Скотта снова оказался в центре скандала
    • Кадр из фильма «Все деньги мира», реж. Ридли Скотт, 2017г., «Imperative Entertainment»

      • Многострадальный фильм Ридли Скотта снова оказался в центре скандала. Речь идет о картине «Все деньги мира», из которой режиссер вырезал Кевина Спейси после того, как актера обвинили в домогательствах, и заменил его на другого исполнителя главной роли. Из-за этого пришлось переснимать и эпизоды с участием других артистов.

      Как стало известно, Марк Уолберг получил за пересъемку 1,5 миллиона долларов, а его партнерша Мишель Уильямс — всего около 1000 доларов. Обоих артистов представляет одно агентство, но выгодные условия выторговали только для Уолберга.

      Многие сочли это очередным фактом дискриминации женщин. И это на фоне волны скандалов с домогательствами, после того, как весь Голливуд встал на защиту актрис.

      Кстати, в рейтинге Forbes самых переоцененных актеров, то есть тех, кто получает большие гонорары, а фильмы с их участием высокими сборами похвастаться не могут, именно Марк Уолберг находится на первом месте.

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