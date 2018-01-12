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    Жители 17 деревень оказались отрезаны от внешнего мира из-за разлива Клязьмы. Владимирская область, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители 17 деревень оказались отрезаны от внешнего мира из-за разлива Клязьмы

    Жители 17 деревень оказались отрезаны от внешнего мира из-за разлива Клязьмы

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    Жители 17 деревень оказались отрезаны от внешнего мира <nobr>из-за</nobr> разлива Клязьмы

    Жители 17 деревень оказались отрезаны от внешнего мира из-за разлива Клязьмы

    Жители 17 деревень оказались отрезаны от внешнего мира <nobr>из-за</nobr> разлива Клязьмы

      В Вязниковском районе Владимирской области 17 деревень — почти 700 человек — оказались буквально отрезаны от внешнего мира. Из-за резкого повышения уровня воды на Клязьме пришлось развести понтонный мост — единственную дорогу в райцентр.

      Четырехместный катер уходит от берега каждые полчаса. Другого способа добраться до Большой земли больше нет. Единственный в Вязниках мост еще в середине декабря развели из-за движения льдов. Правда, при таком уровне воды им все равно не воспользоваться. Слишком опасно, говорят спасатели.

      Таких проблем в местной администрации ждали не раньше весны. Но из-за аномально теплой погоды и осадков вода в реке поднялась на три месяца раньше. Вместе с берегом, жалуются жители, смыло и единственную заречную дорогу, передает корреспондент НТВ Александр Терёхин.

      Отрезанными от жизни оказались жители 17 поселков, 700 человек — в основном пенсионеры. Больница и скорая остались на другом берегу. Школьников перевели на дистанционное обучение. Продукты и почту два раза в неделю привозит специальная мобильная лавка. Вернуть мост спасатели обещают в течение 10 дней, если вода опустится до допустимых значений.

      Подробности — в видеоматериале.

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