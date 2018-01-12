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    Захарова призвала сделать устойчивым диалог между Сеулом и Пхеньяном. дипломатия, Канада, МИД РФ, Северная Корея, США, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗахарова призвала сделать устойчивым диалог между Сеулом и Пхеньяном

    Захарова призвала сделать устойчивым диалог между Сеулом и Пхеньяном

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    Захарова призвала сделать устойчивым диалог между Сеулом и Пхеньяном

    Захарова призвала сделать устойчивым диалог между Сеулом и Пхеньяном

    Захарова призвала сделать устойчивым диалог между Сеулом и Пхеньяном

      Диалог между двумя Кореями в преддверии зимней Олимпиады должен стать устойчивым и Москва готова в этом помочь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

      По словам Захаровой, такие встречи надо проводить и после завершения соревнований.

      Официальный представитель МИД прокомментировала и предстоящую встречу министров США и Канады в Ванкувере, на которой собираются обсудить пути давления на КНДР. Захарова назвала это рецидивом холодной войны и подчеркнула: все должно решаться только дипломатическим путем, как это было на прошедших переговорах Северной и Южной Кореи.

      Мария Захарова: «Мы исходим, что именно в таком формате, за столом переговоров, в спокойной и нормальной атмосфере может и должна решаться эта очень сложная проблема».

      При этом представитель МИД РФ исключила возможность военного пути урегулирования вопроса.

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