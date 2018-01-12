Захарова призвала сделать устойчивым диалог между Сеулом и Пхеньяном

Диалог между двумя Кореями в преддверии зимней Олимпиады должен стать устойчивым и Москва готова в этом помочь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, такие встречи надо проводить и после завершения соревнований.
Официальный представитель МИД прокомментировала и предстоящую встречу министров США и Канады в Ванкувере, на которой собираются обсудить пути давления на КНДР. Захарова назвала это рецидивом холодной войны и подчеркнула: все должно решаться только дипломатическим путем, как это было на прошедших переговорах Северной и Южной Кореи.
Мария Захарова: «Мы исходим, что именно в таком формате, за столом переговоров, в спокойной и нормальной атмосфере может и должна решаться эта очень сложная проблема».
При этом представитель МИД РФ исключила возможность военного пути урегулирования вопроса.
Официальный представитель МИД прокомментировала и предстоящую встречу министров США и Канады в Ванкувере, на которой собираются обсудить пути давления на КНДР. Захарова назвала это рецидивом холодной войны и подчеркнула: все должно решаться только дипломатическим путем, как это было на прошедших переговорах Северной и Южной Кореи.
Мария Захарова: «Мы исходим, что именно в таком формате, за столом переговоров, в спокойной и нормальной атмосфере может и должна решаться эта очень сложная проблема».
При этом представитель МИД РФ исключила возможность военного пути урегулирования вопроса.
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