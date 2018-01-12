Захарова: в США культивируют «животный страх» перед Россией

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали включение РФ в категорию стран, поездки в которые «рекомендуется пересмотреть». По словам Марии Захаровой, этот шаг Госдепартамента «культивирует животный страх» в США перед Россией.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «На наш взгляд, это какое-то очередное ничем не подкрепленное утверждение, основная цель которого — придать очередной виток антироссийской истерики в США, культивировать животный страх американцев перед Россией».
Захарова заявила: для утверждений Госдепартамента о том, что в России существуют серьезные риски для безопасности, нет никаких оснований.
Мария Захарова: «Кто-нибудь может привести хоть один подобный пример с гражданами США? Мы перевернули все архивы, но таких фактов не знаем».
О том, что власти США предложили своим гражданам по возможности отказаться от поездок в Россию, стало известно на этой неделе. Госдепартамент составил интерактивную карту мира, на которой все страны разделены на четыре категории. Первая — самая безопасная. В нее вошли такие государства, как Канада, Австрия и Швейцария. Ко второй категории относятся Германия, Франция и Великобритания — это страны, где необходимо быть начеку и соблюдать повышенную осторожность из-за угрозы терактов. К слову, в эту же категорию попала и Украина.
А Россия при этом была отправлена в третью категорию стран, куда поездки нежелательны. Вместе с РФ в одной группе оказались такие государства, как Судан, Нигер и Пакистан. Говоря о России, американские дипломаты пояснили, что во многих городах есть опасные районы, а потому поездки туда сопряжены с особым риском.
Четвертая категория — так называемый черный список. Категорически нельзя ехать в Иран, Ирак, Сирию и Северную Корею. Вашингтон считает, что в этих государствах туристов ждет неминуемая гибель. При этом ведомство добавило, что списки стран из третьей и четвертой категорий — не окончательные и их будут пересматривать каждые полгода.
Захарова заявила: для утверждений Госдепартамента о том, что в России существуют серьезные риски для безопасности, нет никаких оснований.
Мария Захарова: «Кто-нибудь может привести хоть один подобный пример с гражданами США? Мы перевернули все архивы, но таких фактов не знаем».
О том, что власти США предложили своим гражданам по возможности отказаться от поездок в Россию, стало известно на этой неделе. Госдепартамент составил интерактивную карту мира, на которой все страны разделены на четыре категории. Первая — самая безопасная. В нее вошли такие государства, как Канада, Австрия и Швейцария. Ко второй категории относятся Германия, Франция и Великобритания — это страны, где необходимо быть начеку и соблюдать повышенную осторожность из-за угрозы терактов. К слову, в эту же категорию попала и Украина.
А Россия при этом была отправлена в третью категорию стран, куда поездки нежелательны. Вместе с РФ в одной группе оказались такие государства, как Судан, Нигер и Пакистан. Говоря о России, американские дипломаты пояснили, что во многих городах есть опасные районы, а потому поездки туда сопряжены с особым риском.
Четвертая категория — так называемый черный список. Категорически нельзя ехать в Иран, Ирак, Сирию и Северную Корею. Вашингтон считает, что в этих государствах туристов ждет неминуемая гибель. При этом ведомство добавило, что списки стран из третьей и четвертой категорий — не окончательные и их будут пересматривать каждые полгода.
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