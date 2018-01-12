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    Ученые рассказали, когда люди смогут вступать в брак с роботами. наука и открытия, роботы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУченые рассказали, когда люди смогут вступать в брак с роботами

    Ученые рассказали, когда люди смогут вступать в брак с роботами

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    Ученые рассказали, когда люди смогут вступать в брак с роботами

    Ученые рассказали, когда люди смогут вступать в брак с роботами

    Ученые рассказали, когда люди смогут вступать в брак с роботами

      Самый известный в мире человекоподобный робот научился ходить. София, которая в прошлом году уже получила гражданство Саудовской Аравии, теперь обзавелась и ногами. Остался один шаг до того, чтобы выйти замуж за человека. Наверняка желающие найдутся, поскольку некоторые уже сейчас выше всяких условностей и готовы жениться хоть на бытовой электронике.

      Новость о том, что жительница США Нурул Махджабин Хассан собралась замуж за тетрис, не оставила равнодушным ни одно издание. Ее с интересом обсуждают в соцсетях. Нурул же гордится своим избранником и охотно делится подробностями личной жизни.

      Нурул Махджабин Хассан: «Я думаю, что тетрис так красив, он близок к совершенству, и он развивает ум. Физически я ощущаю то же, что женщина чувствуют в отношениях с мужчиной».

      До тетриса у Нурул были «близкие отношения» с калькулятором Пьером и осциллографом Брэкстоном. Тетрис, видимо, ждет та же судьба. При всех достоинствах он не способен меняться в отличие от моделей, с которыми можно и поговорить. На подходе суррогаты с чувством юмора.

      Дэвид Леви, профессор Маастрихского университета: «По мере развития искусственного интеллекта роботы получат личность, близкую к человеческой, более человеческие качества. И когда это произойдет, у роботов может проявиться эмпатия к людям. Это сделает их отношения, в том числе сексуальные, более похожими на человеческие».

      Посудомоечная машина, затем мультиварка — роботы вытесняют женщин с кухни и устремились в спальни. Секс-роботы уже стали верными подругами тысяч мужчин.

      На тему отношений с искусственными партнерами пишут диссертации, книги. Ученые уже называют дату первого брака между человеком и роботом: якобы это будет в 2050 году. Предполагается, что местом, где пройдет это бракосочетание, станет американский штат Массачусетс — он был в авангарде легализации однополых браков. Кроме того, там сосредоточены ведущие лаборатории, занятые работой над искусственным интеллектом.

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