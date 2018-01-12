Захарова: британским СМИ поручили создавать негативные материалы о ЧМ-2018

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналисты Великобритании получили прямое указание создавать негативные сюжеты перед чемпионатом мира по футболу, который этим летом пройдет в России.

Мария Захарова: «Нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства — причем это не одно СМИ, а целый ряд — получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России».



По ее словам, сюжеты, темы и заходы для британских журналистов были проработаны. Им выдали прямые указания о том, как нужно освещать чемпионат мира по футболу в России. В частности, СМИ Великобритании должны будут заявлять о недостаточном уровне подготовки к проведению ЧМ-2018 и небезопасности пребывания в России для иностранных туристов.



Мария Захарова: «Были разработаны тезисы, которые были предложены СМИ Великобритании для использования в своих материалах. Из этих тезисов и сюжетов я могу озвучить такие: якобы отсутствие в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, агрессивность российских болельщиков, непрофессионализм местных правоохранительных органов, неспособность гарантировать безопасность иностранных туристов».



Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примет ряд городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород и другие.

