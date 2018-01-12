«Жди меня»: жительница Германии прилетела в Россию для поисков отца

Завтра, 13 января, на НТВ в новом выпуске легендарной программы «Жди меня» покажут неожиданные встречи, на которые люди уже и не надеялись.
Герои программы жили в разных странах и даже на разных континентах, но отчаянно искали друг друга. В студию программы «Жди меня» прилетит немка, чтобы обрести семью. Ее родители познакомились в Германии в 1945 году, теперь она хочет найти своего отца из России. Как помогли этим поискам старые военные фотографии? И случится ли долгожданная встреча?
Также в программе — финальная точка в истории, за которой зрители НТВ следят уже несколько выпусков: поиски дочери в Великобритании жителем России завершены. Произойдет ли воссоединение близких людей? А еще ведущие расскажут о невероятном приключении, которое произошло однажды с американцем Стивом в России.
Во время эфира программы в поисковом центре «Жди меня» поиски не прекращаются. Люди, которые приедут на программу, не знают, что их ждет. Радостные сообщения могут появиться в любой момент.
Новый выпуск программы «Жди меня» смотрите на НТВ и НТВ.Ru — в субботу, 13 января, в 14:00.
Также в программе — финальная точка в истории, за которой зрители НТВ следят уже несколько выпусков: поиски дочери в Великобритании жителем России завершены. Произойдет ли воссоединение близких людей? А еще ведущие расскажут о невероятном приключении, которое произошло однажды с американцем Стивом в России.
Во время эфира программы в поисковом центре «Жди меня» поиски не прекращаются. Люди, которые приедут на программу, не знают, что их ждет. Радостные сообщения могут появиться в любой момент.
Новый выпуск программы «Жди меня» смотрите на НТВ и НТВ.Ru — в субботу, 13 января, в 14:00.
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