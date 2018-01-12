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    Десятки картин с выставки Модильяни в Италии оказались подделками. выставки и музеи, искусство, Италия, подделки, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДесятки картин с выставки Модильяни в Италии оказались подделками

    Десятки картин с выставки Модильяни в Италии оказались подделками

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    Десятки картин с выставки Модильяни в Италии оказались подделками

    Десятки картин с выставки Модильяни в Италии оказались подделками

    Десятки картин с выставки Модильяни в Италии оказались подделками

      Скандальное заявление итальянских искусствоведов обсуждают сегодня в музеях по всему миру. Эксперты подтвердили, что выставка картин знаменитого Модильяни, которая проходила в Генуе, по большей части состояла из подделок.

      Звучит невероятно, но 20 представленных работ оказались фальшивыми. Полицейские уже начали свою проверку, у них появилась масса вопросов к организаторам. Ну а подделки, которые изначально оценивали в десятки миллионов долларов, теперь, скорее всего, будут уничтожены.

      Преданные поклонники итальянского художника Амедео Модильяни до последнего отказывались верить в то, что треть его экспозиции в музее Генуи оказалась подделкой. Главным разочарованием стали сведения о ненастоящей «Лежащей обнаженной» и о полотне «Портрет Хаима Сутина» — это одни из самых известных работ.

      Впрочем, с именитыми экспертами не поспоришь, накануне они выдали свое заключение, которое шокировало любителей живописи. Оказалось, что на протяжении несколько месяцев посетители с восхищением рассматривали фальшивки. Как оказалось, 20 картин из 21 — ненастоящие.

      Странно еще и то, что все знали: картина «Лежащая обнаженная» была продана с аукциона пару лет назад за 170 миллионов долларов. Неужели нельзя было просто позвонить покупателю и спросить, а его ли картина в музее?

      Но если практически вся экспозиция — не настоящая, то возникает резонный вопрос: где подлинники? Найти их, очевидно, будет сложно. Все дело в том, что выставка несколько лет путешествовала по десяткам европейских городов и в каком именно из них произошла подмена — большой вопрос.

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