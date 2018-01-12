Женщина-водитель впечатала пешехода в другую машину, выезжая с парковки: видео

Опасный маневр, который совершила автомобилистка из Красноярска, сейчас активно обсуждают пользователи Интернета. Многие недоумевают, как на ровном месте можно было устроить такое ДТП.

На кадрах видно, как женщина за рулем иномарки несколько минут безуспешно пытается выехать со стоянки. В какой-то момент к машине подходит пешеход, который, судя по всему, хотел обойти транспорт. Но неожиданно для всех автолюбительница резко начала сдавать и сбила женщину-пешехода.



Водитель и пассажир тут же помогли пострадавшей подняться на ноги. В ГИБДД рассказали, что к ним заявлений об этом дорожном происшествии не поступало, а женщина-пешеход в травмпункт не обращалась.