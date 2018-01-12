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    Ростуризм разъяснил правила продажи путевок на египетские курорты. Египет, законодательство, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРостуризм разъяснил правила продажи путевок на египетские курорты

    Ростуризм разъяснил правила продажи путевок на египетские курорты

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    Ростуризм разъяснил правила продажи путевок на египетские курорты

    Ростуризм разъяснил правила продажи путевок на египетские курорты

    Ростуризм разъяснил правила продажи путевок на египетские курорты

      Ростуризм запретил туроператорам организовывать трансферы из Каира в другие египетские города. Об этом узнала газета «Ведомости».

      Ранее Владимир Путин своим указом разрешил возобновить регулярные рейсы в Каир. И накануне операторы начали активно готовиться к продаже туров, уточняя, что из Каира, например, в Хургаду или Шарм-эш-Шейх, путешественники смогут добраться внутренними перелетами или на автобусе, которые агентства им организуют.

      Но как теперь заявили газете «Ведомости» в Ростуризме, указ президента разрешает формировать туры только на базе регулярного авиасообщения с Каиром, а трансферы в другие египетские города недопустимы.

      Позже в ведомстве пояснили, что продавать путевки в любые египетские города не запрещали, а туроператоры в РФ могут формировать любой турпродукт на территории Египта, но исключительно на основе регулярных авиаперевозок в Каир.

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