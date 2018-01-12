Ростуризм разъяснил правила продажи путевок на египетские курорты

Ростуризм запретил туроператорам организовывать трансферы из Каира в другие египетские города. Об этом узнала газета «Ведомости».
Ранее Владимир Путин своим указом разрешил возобновить регулярные рейсы в Каир. И накануне операторы начали активно готовиться к продаже туров, уточняя, что из Каира, например, в Хургаду или Шарм-эш-Шейх, путешественники смогут добраться внутренними перелетами или на автобусе, которые агентства им организуют.
Но как теперь заявили газете «Ведомости» в Ростуризме, указ президента разрешает формировать туры только на базе регулярного авиасообщения с Каиром, а трансферы в другие египетские города недопустимы.
Позже в ведомстве пояснили, что продавать путевки в любые египетские города не запрещали, а туроператоры в РФ могут формировать любой турпродукт на территории Египта, но исключительно на основе регулярных авиаперевозок в Каир.
Но как теперь заявили газете «Ведомости» в Ростуризме, указ президента разрешает формировать туры только на базе регулярного авиасообщения с Каиром, а трансферы в другие египетские города недопустимы.
Позже в ведомстве пояснили, что продавать путевки в любые египетские города не запрещали, а туроператоры в РФ могут формировать любой турпродукт на территории Египта, но исключительно на основе регулярных авиаперевозок в Каир.
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