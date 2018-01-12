Минобороны увеличило закупки снарядов для тяжелых огнеметных систем «Буратино»

Научно-производственное отделение «Сплав» в минувшем году в более чем 8,6 раза увеличило поставки реактивных снарядов для ТОС-1А «Буратино» в российскую армию.
В холдинге «Техмаш», который включает в себя отделение «Сплав», сообщили, что объемы поставок по Гособоронзаказу в минувшем году значительно возросли. В частности, речь идет о неуправляемых реактивных снарядах для тяжелых огнеметных систем «Буратино», передает РИА Новости.
Пресс-служба «Техмаша»: «В 2017 году НПО „Сплав“ увеличил объемы поставки продукции по Гособоронзаказу в среднем на 78% по сравнению с предыдущим годом. При этом поставки неуправляемых реактивных снарядов „Солнцепек“ к ТОС-1А „Буратино“ выросли более чем в 8,6 раза».
Кроме того, в холдинге отметили, что на «Сплаве» расширяют производственные мощности. Это позволит к следующему году начать серийное производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Кроме того, в ближайшие годы предприятие планирует освоить новое направление — выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин.
ТОС-1А «Буратино» предназначена для огневой поддержки пехоты и танков в наступательных и оборонительных видах боя. Кроме того, она способна выводить из строя легкобронированную технику, транспортные средства и поражать живую силу противника.
Пресс-служба «Техмаша»: «В 2017 году НПО „Сплав“ увеличил объемы поставки продукции по Гособоронзаказу в среднем на 78% по сравнению с предыдущим годом. При этом поставки неуправляемых реактивных снарядов „Солнцепек“ к ТОС-1А „Буратино“ выросли более чем в 8,6 раза».
Кроме того, в холдинге отметили, что на «Сплаве» расширяют производственные мощности. Это позволит к следующему году начать серийное производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Кроме того, в ближайшие годы предприятие планирует освоить новое направление — выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин.
ТОС-1А «Буратино» предназначена для огневой поддержки пехоты и танков в наступательных и оборонительных видах боя. Кроме того, она способна выводить из строя легкобронированную технику, транспортные средства и поражать живую силу противника.
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