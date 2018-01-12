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    В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком

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    В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком

    В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина с представителем Киева в гуманитарной группе по Донбассу Виктором Медведчуком.

    Дмитрий Песков: «Я лишь могу подтвердить, что такая встреча была. Вы знаете, что Медведчук занимается гуманитарными вопросами, уполномочен ими заниматься, в том числе. Он является одним из инициаторов обмена удерживаемыми лицами. Он неоднократно эти темы обсуждал напрямую с президентом».

    Песков заявил, что встреча состоялась недавно, но не стал называть точную дату, передает РИА Новости. По данным СМИ, Путин и Медведчук обсуждали второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

    Напомним, в конце декабря 2017-го после длительного перерыва состоялся крупный обмен пленными. Добиться этой операции удалось после того, как Медведчук обратился за помощью к президенту РФ.

    смотретьВ следующий раз Украина, ДНР и ЛНР обменяют свыше 100 пленных. Эксклюзив НТВ
    В следующий раз Украина, ДНР и ЛНР обменяют свыше 100 пленных. Эксклюзив НТВ
    В ходе второго этапа обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР предполагается обменять свыше 100 человек. Об этом в прямом эфире программы «Место встречи» на НТВ сообщил сам Игорь Медведчук.

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