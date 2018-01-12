Тело младенца нашли на дороге в Новгородской области

В Любытинском районе Новгородской области на дороге обнаружили мертвым новорожденного ребенка.
Погибшего младенца нашли на проезжей части в пятницу, 12 января. По версии следствия, ребенка на дороге бросила мать.
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения мертвого младенца по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», передает РИА Новости. Следствие просит помочь всех, кто обладает информацией о случившемся.
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения мертвого младенца по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», передает РИА Новости. Следствие просит помочь всех, кто обладает информацией о случившемся.
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