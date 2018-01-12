НТВ приступил к съемкам сериала «Пуля» с Никитой Панфиловым в главной роли

В Москве стартовали съемки сериала «Пуля» с Никитой Панфиловым в главной роли.

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Главный герой — командир отряда специального назначения ГРУ, майор Кирилл Романов (Никита Панфилов). Он получает таинственное сообщение от виновника смерти его матери. В письме сообщается, что автор не причастен к ее кончине. Кирилл в замешательстве, он решает прервать военный контракт и вернуться в Москву, чтобы встретиться с преступником лично и узнать подробности трагедии, которая произошла в Сибири, на месте, где собиралась базироваться нефтяная компания.



Больше 20 лет прошло с той страшной ночи, когда во время пожара погибла мать Романова. Новые обстоятельства побуждают Кирилла провести собственное расследование трагедии. Для этого он устраивается работать в ту самую нефтяную компанию, где узнает, что на предприятии происходят странные события. Там же он знакомится с Дашей (Иева Андреевайте), родственники которой погибли при тех же обстоятельствах, что и мать Кирилла.



Романов надеется, что пережитая в детстве драма поспособствуют объединению его и Дашиных усилий в поиске настоящего преступника. Только дело оказывается намного запутаннее, чем представлялось в начале. В финале истории главному герою предстоит сделать, пожалуй, самый важный выбор в его жизни.



Никита Панфилов: «Первый съемочный день у меня обычно, как и первый блин, комом. Но сегодня на удивление все прошло неплохо. Конечно, можно и лучше. Это я про свою работу говорю, но все только началось и рядом талантливые люди, с которыми просто приятно работать, а значит, есть шанс снять хорошее кино».

