Минсельхоз опроверг сообщения о повышении минимальной цены на коньяк

Минсельхоз не предлагал повысить минимальную розничную цену на коньяк. Как сообщили в ведомстве, они и не собираются это делать, и подчеркнули, что эти вопросы не входят в их полномочия.
Ранее сегодня сообщалось, что Минсельхоз якобы предлагает повысить минимальную цену на коньяк на треть и довести ее до 500 рублей за пол-литра.
По мнению экспертов, это отделило бы фальсификат от легальной продукции. Ведь цена последней включает в себя акциз. Вместе с тем, по мнению участников рынка, после увеличения цены увеличатся закупочные цены на виноград в южных регионах, где виноградарство имеет большую значимость. Но добавляют, что более скромное повышение цены снизило бы конкуренцию перед нелегальным производителями.
По мнению экспертов, это отделило бы фальсификат от легальной продукции. Ведь цена последней включает в себя акциз. Вместе с тем, по мнению участников рынка, после увеличения цены увеличатся закупочные цены на виноград в южных регионах, где виноградарство имеет большую значимость. Но добавляют, что более скромное повышение цены снизило бы конкуренцию перед нелегальным производителями.
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