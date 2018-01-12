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    Минсельхоз опроверг сообщения о повышении минимальной цены на коньяк. алкоголь, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинсельхоз опроверг сообщения о повышении минимальной цены на коньяк

    Минсельхоз опроверг сообщения о повышении минимальной цены на коньяк

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    Минсельхоз опроверг сообщения о повышении минимальной цены на коньяк

    Минсельхоз опроверг сообщения о повышении минимальной цены на коньяк

    Минсельхоз опроверг сообщения о повышении минимальной цены на коньяк

      Минсельхоз не предлагал повысить минимальную розничную цену на коньяк. Как сообщили в ведомстве, они и не собираются это делать, и подчеркнули, что эти вопросы не входят в их полномочия.

      Ранее сегодня сообщалось, что Минсельхоз якобы предлагает повысить минимальную цену на коньяк на треть и довести ее до 500 рублей за пол-литра.

      По мнению экспертов, это отделило бы фальсификат от легальной продукции. Ведь цена последней включает в себя акциз. Вместе с тем, по мнению участников рынка, после увеличения цены увеличатся закупочные цены на виноград в южных регионах, где виноградарство имеет большую значимость. Но добавляют, что более скромное повышение цены снизило бы конкуренцию перед нелегальным производителями.

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