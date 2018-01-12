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    Главы МИД России и Ирана обсудили подготовку к конгрессу сирийского нацдиалога

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    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    Главы МИД России и Ирана обсудили подготовку к конгрессу сирийского нацдиалога

    Главы МИД России и Ирана обсудили подготовку к конгрессу сирийского нацдиалога

    Главы МИД России и Ирана обсудили подготовку к конгрессу сирийского нацдиалога
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Махаммадом Джавадом Зарифом.

    В преддверии конгресса сирийского национального диалога в Сочи Лавров и Зариф провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию в Сирии, сделав упор на поиск политического пути в разрешении кризиса.

    МИД РФ: «Был продолжен обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии с упором на поиск путей политического урегулирования в этой стране на основе резолюции СБ 2254 под эгидой ООН».

    смотретьЛавров обсудил с главой МИД Ирана будущее ядерной сделки
    Лавров обсудил с главой МИД Ирана будущее ядерной сделки
    Напомним, в минувшую среду главы МИД России и Ирана встретились в Москве. На заседании министры также обсудили конгресс нацдиалога Сирии в Сочи и будущее ядерной сделки.

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