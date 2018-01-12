Прокуратура выясняет, как юная модель из Хакасии в одиночку добралась до Японии

Прокуратура выясняет, как 15-летняя школьница из Хакасии без сопровождения взрослых добралась до Японии.

Поначалу девочку остановили в аэропорту Хабаровска. Она утверждала, что в Азии ее ждет карьера модели и якобы есть все договоренности с агентством. Вторая попытка покинуть пределы страны все же увенчалась успехом. Прокуроры начали проверку. Главные вопросы — как сотрудники аэропорта могли пустить девочку в самолет без необходимых в таких случаях документов и где же родители.



Азиатские модельные агентства полюбили российскую школьницу Наташу за глаза с поволокой, роскошные волосы и умение на все 100 выкладываться на съемочной площадке. Девушка дышит мечтой как можно скорее стать звездой мирового уровня. Уже два года Наталья Гудковская путешествует по странам, где с легкостью заключает контракты. Однако в этот раз что-то пошло не так. Родители не смогли сопровождать дочь в пути, поэтому было решено, что в Японию, на новую работу, школьница полетит одна, без сопровождения. Однако в аэропорту ей отказали в вылете и вызвали полицейских.



В российском модельном агентстве, с которым сотрудничает Наташа, заявили, что необходимые документы были, просто девушка якобы потеряла оригиналы и сотрудникам смогла показать лишь копии. Полицейские отправили девушку в Центр помощи семьи и детям, где она провела два дня. Потом ее забрала знакомая семьи и вновь проводила до аэропорта. На этот раз Наталья все же добралась до японского города Осака. А в российской прокуратуре начали проверку.