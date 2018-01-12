Совративший школьницу дирижер из Петербурга обвинил ученицу в домогательствах

Заслуженный российский дирижер Юрий Бондаренко оказался в центре громкого скандала. Деятеля искусства судят за растление 15-летней ученицы. По версии сыщиков, маэстро на протяжении нескольких лет встречался с несовершеннолетней втайне от своей супруги и родителей девочки.

Свидания мужчины и девочки-подростка проходили в кафе и гостиницах. Все это время никто и не догадывался, что педагога и талантливую флейтистку связывает не только любовь к музыке. Правда всплыла после того, как школьница забеременела. Сама несовершеннолетняя утверждает, что встречается с мужчиной по собственному желанию.



Юрий Бондаренко — примерный семьянин, заслуженный артист России и дирижер Объединенного духового оркестра Петербурга. О тайном романе с педагогом родственники девочки узнали, когда было слишком поздно.



Мария Башанова, тетя потерпевшей: «Моя племянница в 16 лет оказалась беременна от господина Бондаренко. Он сам лично со мной сидел на кухне, разговаривал и говорил о том, что это произошло в 15 лет, у них была длительная связь».



В духовой ансамбль, которым руководил Бондаренко, школьница пришла, когда ей было всего 12. Училась по классу флейты. Талантливую девочку педагог заметил сразу. Их первая встреча вне урока, по словам родственников девочки, прошла в кафе. Пили чай, разговаривали о Моцарте. Потом задушевные беседы с ученицей, которая ему во внучки годится, проходили все чаще и чаще. Родителям школьница говорила, что гуляет с подругой. Сама же тайком приезжала в номер гостиницы.



Отношения продолжались около года. Пылкие чувства остудила внезапная беременность школьницы. Но даже после разразившегося скандала она продолжает защищать возлюбленного.



Татьяна Демидова, мачеха потерпевшей: «Сейчас, к сожалению, ситуация складывается так, что дочь полностью на его стороне. Он ей запудрил мозги и склоняет к замужеству, чтобы воспользоваться примечанием к статье и жениться фиктивно. Жена в курсе, она поддерживает это».



Будь их воля, говорят родители, они бы отправили Бондаренко в колонию пожизненно. Сама же Юля, которой сейчас 18, всячески избегает публичности и в суде не появляется. Заслуженный артист уверяет, что не добивался близости: девочка якобы сама начала оказывать знаки внимания, а он лишь ответил взаимностью.



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