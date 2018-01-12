Чайка назвал главную задачу Генпрокуратуры в 2018 году

Работники прокуратуры получили дополнительную поддержку от государства. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка на торжественном собрании по случаю годовщины основания ведомства. Теперь сотрудники имеют право на субсидии для покупки или строительства жилья.

Также в своем выступлении Чайка подвел итоги работы за прошлый год. Так, прокуратура помогла вернуть россиянам более 20 млрд рублей долгов по зарплате. Коснулся Чайка и задач на этот год.



Юрий Чайка, генеральный прокурор РФ: «Одной из главных является обеспечение законности во время кампании по выборам президента Российской Федерации: недопущение надзорными средствами социальной напряженности, несогласованных публичных акций, других нарушений, угрожающих стабильности и общественной безопасности».



Прокуратура ведет свою историю с января 1722 года, когда Пётр Великий учредил пост генерал-прокурора. Сотрудников ведомства поздравил и Владимир Путин. Обращение президента на собрании зачитал глава администрации президента Антон Вайно.