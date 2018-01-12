«URBAN: Музыка больших городов»: НТВ покажет новых звезд

С 4 по 8 января на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи впервые прошел LiveFest — фестиваль музыки, медиа и субкультур. Мероприятие прошло при информационной поддержке телеканала НТВ.
За пять фестивальных дней в рамках LiveFest выступили более 40 артистов разных жанров и музыкальных направлений. На сцене фестиваля представители традиционной отечественной эстрады встретились с артистами, получившими признание публики совсем недавно и выходящими за рамками привычного формата.
Один из наиболее ярких фестивальных дней, прошедший под названием «URBAN: Музыка больших городов», смогут увидеть и зрители НТВ — он выйдет в эфир 14 января в 23:55.
URBAN — совершенно особый концерт: его участники широко известны молодой аудитории и на сегодняшний день являются настоящими звездами, однако многие их них никогда ранее не появлялись в телевизионном эфире. Этих людей привыкли видеть скорее в лидерах на YouTube и в топах поисковых запросов: Скриптонит, Элджей, T-Fest, «Время и Стекло», Елена Темникова, Артём Пивоваров, Мари Краймбрери, Burito, Звонкий, Elvira T, Эмма М.
Burito, певец, участник фестиваля LiveFest: «Разноплановость — главное, чем отличается этот фестиваль. За четыре дня можно увидеть такие группы, как „Ленинград“, Anacondaz, „25/17“, и в то же время можно услышать Сергея Лазарева, Владимира Преснякова, Елену Темникову. Безусловно, это широкий и разносторонний подход. Здорово, что телезрители смогут познакомиться с творчеством тех коллективов, которых никогда ранее не рассматривали в качестве своих фаворитов».
Один из наиболее ярких фестивальных дней, прошедший под названием «URBAN: Музыка больших городов», смогут увидеть и зрители НТВ — он выйдет в эфир 14 января в 23:55.
URBAN — совершенно особый концерт: его участники широко известны молодой аудитории и на сегодняшний день являются настоящими звездами, однако многие их них никогда ранее не появлялись в телевизионном эфире. Этих людей привыкли видеть скорее в лидерах на YouTube и в топах поисковых запросов: Скриптонит, Элджей, T-Fest, «Время и Стекло», Елена Темникова, Артём Пивоваров, Мари Краймбрери, Burito, Звонкий, Elvira T, Эмма М.
Burito, певец, участник фестиваля LiveFest: «Разноплановость — главное, чем отличается этот фестиваль. За четыре дня можно увидеть такие группы, как „Ленинград“, Anacondaz, „25/17“, и в то же время можно услышать Сергея Лазарева, Владимира Преснякова, Елену Темникову. Безусловно, это широкий и разносторонний подход. Здорово, что телезрители смогут познакомиться с творчеством тех коллективов, которых никогда ранее не рассматривали в качестве своих фаворитов».
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