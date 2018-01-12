В России впервые купили электростанции для добычи криптовалют

В Пермском крае и Удмуртии предприниматель купил электростанции, мощности которых планируется задействовать для добычи криптовалют.
Как пишет «Коммерсант», речь идет о Кизеловской ГРЭС (Пермский край, 23,6 МВт) и Сарапульской ТЭЦ (Удмуртия, 10 МВт), которые входят в ООО «Губахинская энергетическая компания».
Покупателем актива стал бизнесмен Алексей Колесник. По его словам, главная цель приобретения — создание дата-центра.
Алексей Колесник: «В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната».
По словам предпринимателя, он не планирует вплотную заниматься майнингом криптовалют до создания законодательной базы.
В октябре прошлого года Владимир Путин провел совещание по проблемам криптовалют. Глава государства подчеркнул, что в России необходимо наладить их обращение и при этом не создать лишних барьеров.
Покупателем актива стал бизнесмен Алексей Колесник. По его словам, главная цель приобретения — создание дата-центра.
Алексей Колесник: «В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната».
По словам предпринимателя, он не планирует вплотную заниматься майнингом криптовалют до создания законодательной базы.
В октябре прошлого года Владимир Путин провел совещание по проблемам криптовалют. Глава государства подчеркнул, что в России необходимо наладить их обращение и при этом не создать лишних барьеров.
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