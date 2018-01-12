Ким Чен Ын заявил о способности КНДР выдержать столетние санкции

Лидер КНДР заявил, что возглавляемая им страна может выдержать
100-летние санкции, введенные «врагами».
По словам Ким Чен Ына, Северная Корея не столкнется с непреодолимыми трудностями благодаря науке и национальной экономике.
Ким Чен Ын, лидер КНДР: «Благодаря фундаменту самостоятельной национальной экономики, научно-техническим кадрам и их светлым головам у нас не возникнет трудностей, даже если враги введут санкции на 10 и на 100 лет».
Это заявление северокорейский лидер сделал во время посещения Государственной академии наук. Как сообщает РИА Новости, Ким Чен Ын отдал распоряжение выплатить ученым денежные вознаграждения.
В 2016-м и 2017-м КНДР провела целую серию ядерных и ракетных испытаний, что привело к обострению ситуации на Корейском полуострове. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о готовности нанести удар по Америке, а президент США Дональд Трамп не исключал военного решения конфликта. В Северной Корее дали понять, что в 2018 году не намереваются вносить изменений в свою политику развития ракетно-ядерной программы.
Ким Чен Ын, лидер КНДР: «Благодаря фундаменту самостоятельной национальной экономики, научно-техническим кадрам и их светлым головам у нас не возникнет трудностей, даже если враги введут санкции на 10 и на 100 лет».
Это заявление северокорейский лидер сделал во время посещения Государственной академии наук. Как сообщает РИА Новости, Ким Чен Ын отдал распоряжение выплатить ученым денежные вознаграждения.
В 2016-м и 2017-м КНДР провела целую серию ядерных и ракетных испытаний, что привело к обострению ситуации на Корейском полуострове. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о готовности нанести удар по Америке, а президент США Дональд Трамп не исключал военного решения конфликта. В Северной Корее дали понять, что в 2018 году не намереваются вносить изменений в свою политику развития ракетно-ядерной программы.
Комментарии