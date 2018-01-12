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    Глава Минтранса заявил о решении проблемы плохих дорог. дороги, Минтранс РФ, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Минтранса заявил о решении проблемы плохих дорог

    Глава Минтранса заявил о решении проблемы плохих дорог

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    Глава Минтранса заявил о решении проблемы плохих дорог

    Глава Минтранса заявил о решении проблемы плохих дорог

      Глава Минтранса Максим Соколов объявил о победе над одной из главных российских проблем.

      Максим Соколов рассказал журналистам, что достигнут исторический показатель по состоянию федеральных трасс: почти 80% из них приведены в норму.

      Министр заявил, что такого не было в России никогда, а потому миф о плохих дорогах в нашей стране он считает развеянным. По крайней мере, для главных дорог. Правда, своим любимым видом транспорта Соколов назвал велосипед и заверил, что летом и осенью катается почти каждый день. Но до работы, как признался министр, на велосипеде он ездить не пробовал, так как живет за МКАДом.

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