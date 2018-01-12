Глава Минтранса заявил о решении проблемы плохих дорог

Глава Минтранса Максим Соколов объявил о победе над одной из главных российских проблем.

Максим Соколов рассказал журналистам, что достигнут исторический показатель по состоянию федеральных трасс: почти 80% из них приведены в норму.



Министр заявил, что такого не было в России никогда, а потому миф о плохих дорогах в нашей стране он считает развеянным. По крайней мере, для главных дорог. Правда, своим любимым видом транспорта Соколов назвал велосипед и заверил, что летом и осенью катается почти каждый день. Но до работы, как признался министр, на велосипеде он ездить не пробовал, так как живет за МКАДом.