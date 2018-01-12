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    МФЦ начали принимать заявления на выплату ежемесячных пособий на детей. дети и подростки, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМФЦ начали принимать заявления на выплату ежемесячных пособий на детей

    МФЦ начали принимать заявления на выплату ежемесячных пособий на детей

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    МФЦ начали принимать заявления на выплату ежемесячных пособий на детей

    МФЦ начали принимать заявления на выплату ежемесячных пособий на детей

    МФЦ начали принимать заявления на выплату ежемесячных пособий на детей

      Во всех регионах России начали принимать заявления на получение ежемесячных пособий по рождению первенца. Документы можно оформить в многофункциональных центрах и органах соцзащиты. Деньги — около 10 тысяч рублей — будут выделять, пока ребенку не исполнится полтора года. Для получения субсидий необходимо выполнить ряд условий.

      Повезло новогодникам. Пособие на первого ребенка будут платить только тем, кто родился 1 января и позже. Размер выплаты зависит от минималки, установленной в конкретном регионе. Но, как считается, в среднем, это будет примерно 10500 рублей. Тут, как водится, больше всего повезло новорожденным москвичам, правда, коренным, передает корреспондент Юрий Кучинский.

      Маргарита Комарова, начальник отдела приема услуг МФЦ: «Право на получение такой выплаты возникает, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер дохода семьи не превышает полуторократную величину прожиточного минимума. Это составляет 28 тысяч 113 рублей».

      Счастливая мама Екатерина Репина родила ровно в срок для пособия — 2 января.

      Екатерина Репина: «Я студент, никакого дохода не получаю, кроме стипендии, поэтому, думаю, мне должны предоставить пособие. Родители помогают немножко, отец ребенка тоже, но он тоже студент, поэтому помощь будет ощутимой».

      Сейчас главное — информация: какие документы нужно собрать, куда их принести. Все это, конечно, несложно найти в Интернете. Но у молодых, 12-дневных мам пока что других забот хватает.

      Юлия Белихина: «Я родила 2 января. Оливье поела и практически сразу в роддом. Мы переехали в новое жилье, я не могу там с Интернетом разобраться и посмотреть. Одни говорят, что это коснется каких-то малоимущих семей только. А если ты работаешь и у тебя средний заработок, то тебя это не коснется, — это все, что я знаю».

      Все это, конечно, не отменяет материнского капитала за второго ребенка. Но, если планируете первого, то 2018-й год — в самый раз.

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