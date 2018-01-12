МФЦ начали принимать заявления на выплату ежемесячных пособий на детей

Во всех регионах России начали принимать заявления на получение ежемесячных пособий по рождению первенца. Документы можно оформить в многофункциональных центрах и органах соцзащиты. Деньги — около 10 тысяч рублей — будут выделять, пока ребенку не исполнится полтора года. Для получения субсидий необходимо выполнить ряд условий.
Повезло новогодникам. Пособие на первого ребенка будут платить только тем, кто родился 1 января и позже. Размер выплаты зависит от минималки, установленной в конкретном регионе. Но, как считается, в среднем, это будет примерно 10500 рублей. Тут, как водится, больше всего повезло новорожденным москвичам, правда, коренным, передает корреспондент Юрий Кучинский.
Маргарита Комарова, начальник отдела приема услуг МФЦ: «Право на получение такой выплаты возникает, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер дохода семьи не превышает полуторократную величину прожиточного минимума. Это составляет 28 тысяч 113 рублей».
Счастливая мама Екатерина Репина родила ровно в срок для пособия — 2 января.
Екатерина Репина: «Я студент, никакого дохода не получаю, кроме стипендии, поэтому, думаю, мне должны предоставить пособие. Родители помогают немножко, отец ребенка тоже, но он тоже студент, поэтому помощь будет ощутимой».
Сейчас главное — информация: какие документы нужно собрать, куда их принести. Все это, конечно, несложно найти в Интернете. Но у молодых, 12-дневных мам пока что других забот хватает.
Юлия Белихина: «Я родила 2 января. Оливье поела и практически сразу в роддом. Мы переехали в новое жилье, я не могу там с Интернетом разобраться и посмотреть. Одни говорят, что это коснется каких-то малоимущих семей только. А если ты работаешь и у тебя средний заработок, то тебя это не коснется, — это все, что я знаю».
Все это, конечно, не отменяет материнского капитала за второго ребенка. Но, если планируете первого, то 2018-й год — в самый раз.
Маргарита Комарова, начальник отдела приема услуг МФЦ: «Право на получение такой выплаты возникает, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер дохода семьи не превышает полуторократную величину прожиточного минимума. Это составляет 28 тысяч 113 рублей».
Счастливая мама Екатерина Репина родила ровно в срок для пособия — 2 января.
Екатерина Репина: «Я студент, никакого дохода не получаю, кроме стипендии, поэтому, думаю, мне должны предоставить пособие. Родители помогают немножко, отец ребенка тоже, но он тоже студент, поэтому помощь будет ощутимой».
Сейчас главное — информация: какие документы нужно собрать, куда их принести. Все это, конечно, несложно найти в Интернете. Но у молодых, 12-дневных мам пока что других забот хватает.
Юлия Белихина: «Я родила 2 января. Оливье поела и практически сразу в роддом. Мы переехали в новое жилье, я не могу там с Интернетом разобраться и посмотреть. Одни говорят, что это коснется каких-то малоимущих семей только. А если ты работаешь и у тебя средний заработок, то тебя это не коснется, — это все, что я знаю».
Все это, конечно, не отменяет материнского капитала за второго ребенка. Но, если планируете первого, то 2018-й год — в самый раз.
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