В Дамаске восстановлен завод по производству телевизоров

В столице Сирии вновь заработала фабрика про производству телевизионной техники. Во время боевых действий она получила серьезные повреждения. Восстановить предприятие удалось только сейчас.

Штат завода пока небольшой — всего полтора десятка человек. Они обслуживают одну сборочную линию. Пока что увеличить число сотрудников не удается. Рядом находятся позиции боевиков, и люди просто боятся выходить на работу.



По словам руководства предприятия, в настоящее время ресурсов достаточно, чтобы производить до 10 тысяч телевизоров в год.