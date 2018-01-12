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    В Дамаске восстановлен завод по производству телевизоров. войны и вооруженные конфликты, заводы и фабрики, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Дамаске восстановлен завод по производству телевизоров

    В Дамаске восстановлен завод по производству телевизоров

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    В Дамаске восстановлен завод по производству телевизоров

    В Дамаске восстановлен завод по производству телевизоров

    В Дамаске восстановлен завод по производству телевизоров

      В столице Сирии вновь заработала фабрика про производству телевизионной техники. Во время боевых действий она получила серьезные повреждения. Восстановить предприятие удалось только сейчас.

      Штат завода пока небольшой — всего полтора десятка человек. Они обслуживают одну сборочную линию. Пока что увеличить число сотрудников не удается. Рядом находятся позиции боевиков, и люди просто боятся выходить на работу.

      По словам руководства предприятия, в настоящее время ресурсов достаточно, чтобы производить до 10 тысяч телевизоров в год.

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