«Для конгресса»: в Совфеде объяснили заявление Вашингтона о санкциях

В Совфеде отреагировали на новое заявление об антироссийских санкциях, прозвучавшее из Вашингтона.
По словам Константина Косачёва, заявление о подготовке новых мер, направленных против России, призвано успокоить конгресс США, который только и ждет повода для обвинения президента США Дональда Трампа в бездействии.
Константин Косачёв, глава международного комитета Совфеда РФ: «То есть для собственного конгресса, где противники Трампа ждут любого повода для того, чтобы обвинить его в неисполнении этого закона, а следовательно — в „потворствовании России, агрессивной и несущей угрозу безопасности США“».
Также Косачёв заявил, что между странами «отношения загнаны в тупиковый туннель без признаков света в его конце», сообщает РИА Новости.
Ранее министр финансов США сообщил, что Вашингтон готовит очередной пакет санкций против России. По его словам, новые ограничительные меры разрабатывают в рамках так называемого «закона о борьбе с противниками Америки». Сообщается, что санкции коснутся крупных российских бизнесменов. Их имена пока не уточняются. По некоторым данным, в черном списке — от 50 до 300 фамилий. Кроме предпринимателей, в него могут попасть и члены российского правительства.
Константин Косачёв, глава международного комитета Совфеда РФ: «То есть для собственного конгресса, где противники Трампа ждут любого повода для того, чтобы обвинить его в неисполнении этого закона, а следовательно — в „потворствовании России, агрессивной и несущей угрозу безопасности США“».
Также Косачёв заявил, что между странами «отношения загнаны в тупиковый туннель без признаков света в его конце», сообщает РИА Новости.
Ранее министр финансов США сообщил, что Вашингтон готовит очередной пакет санкций против России. По его словам, новые ограничительные меры разрабатывают в рамках так называемого «закона о борьбе с противниками Америки». Сообщается, что санкции коснутся крупных российских бизнесменов. Их имена пока не уточняются. По некоторым данным, в черном списке — от 50 до 300 фамилий. Кроме предпринимателей, в него могут попасть и члены российского правительства.
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