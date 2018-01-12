Адвокат <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Адвокат 16+
    •  

    «Для конгресса»: в Совфеде объяснили заявление Вашингтона о санкциях

    8 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    «Для конгресса»: в Совфеде объяснили заявление Вашингтона о санкциях

    «Для конгресса»: в Совфеде объяснили заявление Вашингтона о санкциях

    «Для конгресса»: в Совфеде объяснили заявление Вашингтона о санкциях
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • В Совфеде отреагировали на новое заявление об антироссийских санкциях, прозвучавшее из Вашингтона.

    По словам Константина Косачёва, заявление о подготовке новых мер, направленных против России, призвано успокоить конгресс США, который только и ждет повода для обвинения президента США Дональда Трампа в бездействии.

    Константин Косачёв, глава международного комитета Совфеда РФ: «То есть для собственного конгресса, где противники Трампа ждут любого повода для того, чтобы обвинить его в неисполнении этого закона, а следовательно — в „потворствовании России, агрессивной и несущей угрозу безопасности США“».

    Также Косачёв заявил, что между странами «отношения загнаны в тупиковый туннель без признаков света в его конце», сообщает РИА Новости.

    смотретьМинфин США работает над новыми антироссийскими санкциями
    Минфин США работает над новыми антироссийскими санкциями
    Ранее министр финансов США сообщил, что Вашингтон готовит очередной пакет санкций против России. По его словам, новые ограничительные меры разрабатывают в рамках так называемого «закона о борьбе с противниками Америки». Сообщается, что санкции коснутся крупных российских бизнесменов. Их имена пока не уточняются. По некоторым данным, в черном списке — от 50 до 300 фамилий. Кроме предпринимателей, в него могут попасть и члены российского правительства.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru