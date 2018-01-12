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    Пентагон заявил о готовности к борьбе с «терабайтом смерти»

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    Пентагон заявил о готовности к борьбе с «терабайтом смерти»

    Пентагон заявил о готовности к борьбе с «терабайтом смерти»

    В американском военном ведомстве готовятся к отражению одной из самых масштабных кибератак.

    Генерал Алан Линн на конференции в Виргинии назвал это нападение «терабайтом смерти». Его слова приводит агенство ТАСС.

    Алан Линн, глава Управления информационного обеспечения Пентагона: «Несколько лет тому назад подвергнуться атаке в 1–2 гигабайта было большим событием. Сейчас мы сталкиваемся с 600-гигабайтными атаками на пункты доступа к Интернету и с неповторимыми, разнообразными способами нападения, о которых нельзя было подумать ранее. Сейчас же атака, назовем ее „терабайтом смерти“, уже где-то рядом. Мы готовы к ней».

    Линн заверил, что у министерства, в котором насчитывается порядка 3,2 млн пользователей, достаточно ресурсов для защиты от хакеров.

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