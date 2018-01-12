Из-за выехавшей на встречку легковушки 5 человек погибли в Тамбовской области

В Тамбовской области выясняют обстоятельства дорожной аварии, которая унесла жизни пяти человек.
Инцидент произошел около 00:30 в Кирсановском районе. По предварительным данным, при обгоне водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».
Водитель легковушки и четыре его пассажира погибли, водитель «Газели» получил тяжелые травмы, пострадавшего госпитализировали. Предварительно, среди погибших детей нет, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.
Алексей Жданов, руководитель пресс-службы УМВД Тамбовской области: «В Тамбове сегодня идет снег. Предварительно, при обгоне водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с „Газелью“».
Водитель легковушки и четыре его пассажира погибли, водитель «Газели» получил тяжелые травмы, пострадавшего госпитализировали. Предварительно, среди погибших детей нет, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.
Алексей Жданов, руководитель пресс-службы УМВД Тамбовской области: «В Тамбове сегодня идет снег. Предварительно, при обгоне водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с „Газелью“».
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