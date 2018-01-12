Адвокат <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Адвокат 16+
    •  

    Из-за выехавшей на встречку легковушки 5 человек погибли в Тамбовской области

    2 комментария
    • Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
    <nobr>Из-за</nobr> выехавшей на встречку легковушки 5 человек погибли в Тамбовской области

    Из-за выехавшей на встречку легковушки 5 человек погибли в Тамбовской области

    <nobr>Из-за</nobr> выехавшей на встречку легковушки 5 человек погибли в Тамбовской области
  • Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

    • В Тамбовской области выясняют обстоятельства дорожной аварии, которая унесла жизни пяти человек.

    Инцидент произошел около 00:30 в Кирсановском районе. По предварительным данным, при обгоне водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».

    Водитель легковушки и четыре его пассажира погибли, водитель «Газели» получил тяжелые травмы, пострадавшего госпитализировали. Предварительно, среди погибших детей нет, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.

    Алексей Жданов, руководитель пресс-службы УМВД Тамбовской области: «В Тамбове сегодня идет снег. Предварительно, при обгоне водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с „Газелью“».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru