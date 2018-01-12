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12 января, 12:00
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    Из-за снежной бури в Новосибирске погиб человек

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    • Фото: Дмитрий Кондратьев / vk.com
    <nobr>Из-за</nobr> снежной бури в Новосибирске погиб человек

    Из-за снежной бури в Новосибирске погиб человек

    <nobr>Из-за</nobr> снежной бури в Новосибирске погиб человек
  • Фото: Дмитрий Кондратьев / vk.com

    • В Новосибирске ликвидируют последствия снежной бури, в результате которой погиб человек, а жители почти 900 частных домов до сих пор остаются без энергоснабжения.

    Городские службы Новосибирска продолжают устранять последствия штормового ветра и метелей, обрушившихся накануне на регион. В администрации города предупредили, что сложные погодные условия — шквалистый ветер с осадками — сохранятся и в пятницу. На дорогах гололедица.

    Сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска: «Без электричества остаются 883 частных дома в Дзержинском, Кировском и Ленинском районах. Аварийные бригады работают для восстановления электроснабжения».

    А региональный главк Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводит доследственную проверку всех обстоятельств гибели водителя, на машину которого упали сорванные ветром листы кровли здания. Следователи сообщили, что погибшему на в четверг вечером на Фабричной улице Новосибирска водителю было 24 года.

    По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», цитирует «Интерфакс».

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