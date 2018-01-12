Из-за снежной бури в Новосибирске погиб человек

В Новосибирске ликвидируют последствия снежной бури, в результате которой погиб человек, а жители почти 900 частных домов до сих пор остаются без энергоснабжения.
Городские службы Новосибирска продолжают устранять последствия штормового ветра и метелей, обрушившихся накануне на регион. В администрации города предупредили, что сложные погодные условия — шквалистый ветер с осадками — сохранятся и в пятницу. На дорогах гололедица.
Сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска: «Без электричества остаются 883 частных дома в Дзержинском, Кировском и Ленинском районах. Аварийные бригады работают для восстановления электроснабжения».
А региональный главк Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводит доследственную проверку всех обстоятельств гибели водителя, на машину которого упали сорванные ветром листы кровли здания. Следователи сообщили, что погибшему на в четверг вечером на Фабричной улице Новосибирска водителю было 24 года.
По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», цитирует «Интерфакс».
Сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска: «Без электричества остаются 883 частных дома в Дзержинском, Кировском и Ленинском районах. Аварийные бригады работают для восстановления электроснабжения».
А региональный главк Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводит доследственную проверку всех обстоятельств гибели водителя, на машину которого упали сорванные ветром листы кровли здания. Следователи сообщили, что погибшему на в четверг вечером на Фабричной улице Новосибирска водителю было 24 года.
По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», цитирует «Интерфакс».
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