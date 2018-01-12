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    В Калифорнии оползень уничтожил дом актера Джеффа Бриджеса

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    В Калифорнии оползень уничтожил дом актера Джеффа Бриджеса

    В Калифорнии оползень уничтожил дом актера Джеффа Бриджеса

    В Калифорнии оползень уничтожил дом актера Джеффа Бриджеса
  • Фото: Associated Press © 2018, Grant Pollard

    • Звезда Голливуда Джефф Бриджес, проживающий в округе Санта-Барбара на юге Калифонии, сообщил, что его дом разрушен в результате стихийного бедствия.

    О том, что дом Джеффа Бриджеса попал в зону схода оползней и селевых потоков, актер сам сообщил в соцсетях. На своей странице в Тwitter 68-летний обладатель премии «Оскар» поспешил успокоить своих поклонников, сообщив им, что с ним и его близкими все в порядке.

    Джефф Бриджес, актер: «Наш дом страшно поврежден, однако нам ничего не угрожает. Мы благодарны за это спасателям, которые трудятся неустанно, чтобы помочь людям. Мы убиты горем в связи с гибелью людей в нашей общине».




    По информации портала TMZ, Бриджес приобрел виллу в Калифорнии 3 года назад за 6,8 миллиона долларов. Рядом проживают актеры Дрю Бэрримор, Малкольм Макдауэлл, Патрик Стюарт и другие знаменитости. Соседний дом принадлежит американской телеведущей Опре Уинфри, которая выложила в соцсетях кадры с места происшествия.



    смотретьВ Санта-Барбаре из-за ливней и оползней погибли не менее 13 человек
    В Санта-Барбаре из-за ливней и оползней погибли не менее 13 человек
    Напомним, мощные ливни обрушились на регион в понедельник, вызвав сели и оползни. В округе Санта-Барбара на юге Калифорнии погибли не менее 17 человек, около 30 получили ранения. В списке пропавших без вести остаются 8 человек. Селевые потоки и оползни полностью уничтожили порядка 60 жилых домов, 450 получили серьезные повреждения. В нескольких районах была объявлена эвакуация жителей. Свои дома покинули более 20 тысяч человек, но многие отказались уезжать.

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