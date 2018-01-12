В Калифорнии оползень уничтожил дом актера Джеффа Бриджеса

Звезда Голливуда Джефф Бриджес, проживающий в округе
Санта-Барбара на юге Калифонии, сообщил, что его дом разрушен в результате стихийного бедствия.
О том, что дом Джеффа Бриджеса попал в зону схода оползней и селевых потоков, актер сам сообщил в соцсетях. На своей странице в Тwitter 68-летний обладатель премии «Оскар» поспешил успокоить своих поклонников, сообщив им, что с ним и его близкими все в порядке.
Джефф Бриджес, актер: «Наш дом страшно поврежден, однако нам ничего не угрожает. Мы благодарны за это спасателям, которые трудятся неустанно, чтобы помочь людям. Мы убиты горем в связи с гибелью людей в нашей общине».
По информации портала TMZ, Бриджес приобрел виллу в Калифорнии 3 года назад за 6,8 миллиона долларов. Рядом проживают актеры Дрю Бэрримор, Малкольм Макдауэлл, Патрик Стюарт и другие знаменитости. Соседний дом принадлежит американской телеведущей Опре Уинфри, которая выложила в соцсетях кадры с места происшествия.
Напомним, мощные ливни обрушились на регион в понедельник, вызвав сели и оползни. В округе Санта-Барбара на юге Калифорнии погибли не менее 17 человек, около 30 получили ранения. В списке пропавших без вести остаются 8 человек. Селевые потоки и оползни полностью уничтожили порядка 60 жилых домов, 450 получили серьезные повреждения. В нескольких районах была объявлена эвакуация жителей. Свои дома покинули более 20 тысяч человек, но многие отказались уезжать.
Джефф Бриджес, актер: «Наш дом страшно поврежден, однако нам ничего не угрожает. Мы благодарны за это спасателям, которые трудятся неустанно, чтобы помочь людям. Мы убиты горем в связи с гибелью людей в нашей общине».
Our home has been severely damaged, but we are safe, and so thankful for that and for the first responders who are working tirelessly to save people. We are heartbroken over the loss of lives in our community. Your prayers and best wishes are most appreciated.— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) 11 января 2018 г.
По информации портала TMZ, Бриджес приобрел виллу в Калифорнии 3 года назад за 6,8 миллиона долларов. Рядом проживают актеры Дрю Бэрримор, Малкольм Макдауэлл, Патрик Стюарт и другие знаменитости. Соседний дом принадлежит американской телеведущей Опре Уинфри, которая выложила в соцсетях кадры с места происшествия.
Напомним, мощные ливни обрушились на регион в понедельник, вызвав сели и оползни. В округе Санта-Барбара на юге Калифорнии погибли не менее 17 человек, около 30 получили ранения. В списке пропавших без вести остаются 8 человек. Селевые потоки и оползни полностью уничтожили порядка 60 жилых домов, 450 получили серьезные повреждения. В нескольких районах была объявлена эвакуация жителей. Свои дома покинули более 20 тысяч человек, но многие отказались уезжать.
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