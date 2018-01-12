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12 января, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Суд вынес приговор боксеру Уайлдеру за хранение наркотиков

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    • Фото: Reuters © 2018, AI Project
    Суд вынес приговор боксеру Уайлдеру за хранение наркотиков

    Суд вынес приговор боксеру Уайлдеру за хранение наркотиков

    Суд вынес приговор боксеру Уайлдеру за хранение наркотиков
  • Фото: Reuters © 2018, AI Project

    • Чемпиона мира по боксу (WBC) Уайлдера приговорили к общественным работам за хранение марихуаны.

    Как сообщает портал Boxing Scene, cуд вынес приговор Уайлдеру, в машине которого летом полицейские обнаружили марихуану.

    Обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер приговорен к 60 часам общественных работ. Спортсмен также приговорен к 30 дням тюремного заключения условно, с двухлетним испытательным сроком.

    Полиция остановила Cadillac Escalade Уайлдера в июне 2017 года в городе Таскалусе (штат Алабама) из-за слишком темных стекол в машине. Правоохранители обнаружили в машине марихуану. Уайлдера задержали, но позже выпустили под залог.

    Адвокаты знаменитого боксера пытались доказать судье, что наркотики не принадлежали Уайлдеру, и что их оставил некто, пользовавшийся машиной в его отсутствие, но безуспешно. Боксера признали виновным.

    Уайлдер является олимпийским чемпионом Игр 2008 года. Он не знает поражений на профессиональном ринге. В ноябре Уайлдер в шестой раз защитил титул, отправив канадца Бермейна Стиверна в нокаут в первом же раунде.

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