Суд вынес приговор боксеру Уайлдеру за хранение наркотиков

Чемпиона мира по боксу (WBC) Уайлдера приговорили к общественным работам за хранение марихуаны.
Как сообщает портал Boxing Scene, cуд вынес приговор Уайлдеру, в машине которого летом полицейские обнаружили марихуану.
Обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер приговорен к 60 часам общественных работ. Спортсмен также приговорен к 30 дням тюремного заключения условно, с двухлетним испытательным сроком.
Полиция остановила Cadillac Escalade Уайлдера в июне 2017 года в городе Таскалусе (штат Алабама) из-за слишком темных стекол в машине. Правоохранители обнаружили в машине марихуану. Уайлдера задержали, но позже выпустили под залог.
Адвокаты знаменитого боксера пытались доказать судье, что наркотики не принадлежали Уайлдеру, и что их оставил некто, пользовавшийся машиной в его отсутствие, но безуспешно. Боксера признали виновным.
Уайлдер является олимпийским чемпионом Игр 2008 года. Он не знает поражений на профессиональном ринге. В ноябре Уайлдер в шестой раз защитил титул, отправив канадца Бермейна Стиверна в нокаут в первом же раунде.
Обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер приговорен к 60 часам общественных работ. Спортсмен также приговорен к 30 дням тюремного заключения условно, с двухлетним испытательным сроком.
Полиция остановила Cadillac Escalade Уайлдера в июне 2017 года в городе Таскалусе (штат Алабама) из-за слишком темных стекол в машине. Правоохранители обнаружили в машине марихуану. Уайлдера задержали, но позже выпустили под залог.
Адвокаты знаменитого боксера пытались доказать судье, что наркотики не принадлежали Уайлдеру, и что их оставил некто, пользовавшийся машиной в его отсутствие, но безуспешно. Боксера признали виновным.
Уайлдер является олимпийским чемпионом Игр 2008 года. Он не знает поражений на профессиональном ринге. В ноябре Уайлдер в шестой раз защитил титул, отправив канадца Бермейна Стиверна в нокаут в первом же раунде.
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