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12 января, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Аргентинец Вильягра стал победителем 6 этапа «Дакара» в зачете грузовиков

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    • Фото: @villagraRT / twitter.com
    Аргентинец Вильягра стал победителем 6 этапа «Дакара» в зачете грузовиков

    Аргентинец Вильягра стал победителем 6 этапа «Дакара» в зачете грузовиков

    Аргентинец Вильягра стал победителем 6 этапа «Дакара» в зачете грузовиков
  • Фото: @villagraRT / twitter.com

    • Экипаж Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» сохранил лидерство в общем зачете после 6 этапа ралли-рейда «Дакар» в классе грузовиков.

    Экипажи российской команды «КамАЗ-Мастер» не вошли в тройку лучших на шестом этапе ралли-рейда «Дакар»-2018 в зачете грузовиков. Победителем стал экипаж аргентинца Федерико Вильягры (Iveco). Вторым финишировал Мартин Коломы (Tatra), третьим — голландский гонщик Тон ван Генугтен (Iveco).

    Четвертое место занял экипаж российской команды «КамАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников. Что касается его коллег по команде, экипаж Эдуарда Николаева финишировал шестым, у Айрата Мардеева восьмой результат, у экипажа Антона Шибалова — 11 место.

    смотретьЭкипаж Николаева из «КамАЗ-мастер» выиграл пятый этап ралли «Дакар»
    Экипаж Николаева из «КамАЗ-мастер» выиграл пятый этап ралли «Дакар»
    В генеральной классификации лидирующая тройка осталась прежней: первое место у действующего чемпиона «Дакара» в зачете грузовиков Эдуарда Николаева. На втором месте по итогам шести этапов находится Вильягра, на третьем — белорусский экипаж Александра Вязовича (MAZ), пишет «Интерфакс».

    Юбилейный ралли-марафон «Дакар» проходит через территории Перу, Боливии и Аргентины. Финиш состоится 20 января в аргентинской Кордове.

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