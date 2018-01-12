Аргентинец Вильягра стал победителем 6 этапа «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж Николаева из российской команды
«КамАЗ-мастер» сохранил лидерство в общем зачете после 6 этапа ралли-рейда «Дакар» в классе грузовиков.
Экипажи российской команды «КамАЗ-Мастер» не вошли в тройку лучших на шестом этапе ралли-рейда «Дакар»-2018 в зачете грузовиков. Победителем стал экипаж аргентинца Федерико Вильягры (Iveco). Вторым финишировал Мартин Коломы (Tatra), третьим — голландский гонщик Тон ван Генугтен (Iveco).
Четвертое место занял экипаж российской команды «КамАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников. Что касается его коллег по команде, экипаж Эдуарда Николаева финишировал шестым, у Айрата Мардеева восьмой результат, у экипажа Антона Шибалова — 11 место.
В генеральной классификации лидирующая тройка осталась прежней: первое место у действующего чемпиона «Дакара» в зачете грузовиков Эдуарда Николаева. На втором месте по итогам шести этапов находится Вильягра, на третьем — белорусский экипаж Александра Вязовича (MAZ), пишет «Интерфакс».
Юбилейный ралли-марафон «Дакар» проходит через территории Перу, Боливии и Аргентины. Финиш состоится 20 января в аргентинской Кордове.
Четвертое место занял экипаж российской команды «КамАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников. Что касается его коллег по команде, экипаж Эдуарда Николаева финишировал шестым, у Айрата Мардеева восьмой результат, у экипажа Антона Шибалова — 11 место.
В генеральной классификации лидирующая тройка осталась прежней: первое место у действующего чемпиона «Дакара» в зачете грузовиков Эдуарда Николаева. На втором месте по итогам шести этапов находится Вильягра, на третьем — белорусский экипаж Александра Вязовича (MAZ), пишет «Интерфакс».
Юбилейный ралли-марафон «Дакар» проходит через территории Перу, Боливии и Аргентины. Финиш состоится 20 января в аргентинской Кордове.
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